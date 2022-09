Ook in de tweede trainingssessie van de Italiaanse GP zet Ferrari de toon. Ditmaal niet met Charles Leclerc, maar met collega Carlos Sainz. De Spanjaard die de race zondag door gridstraffen vanaf de achterkant van de grid moet starten, brengt opnieuw hoop in de harten van de tifosi. Maar Max Verstappen, een tiende langzamer, zal Ferrari’s feestje met alle plezier willen verstieren.

Martin Brundle en Damon Hill hebben na de eerste trainingssessie, door Charles Leclerc namens Ferrari als snelste afgesloten, een voorzichtige eerste conclusie getrokken. De analisten van Sky Sports geloven dat zowel de Italiaanse renstal als Mercedes op de klassieke hogesnelheidstempel een voorname rol kan gaan spelen in de strijd om de dagwinst, zondagmiddag. De snelheid van Red Bulls belangrijkste achtervolgers ziet er volgens de Engelse connaisseurs ‘veelbelovend’ uit.

In de tweede training, waarin doorgaans de zogenaamde long runs op het programma door de teams worden afgevinkt, openen beide Ferrari’s op de mediumband opnieuw voortvarend. Max Verstappen verbetert in zijn vliegende ronde de toptijd van Leclerc eerst met een flinterdunne marge (vier duizendste), niet veel later met ruim een halve seconde op de zachtste en snelste bandensoort. Direct daarna wordt de sessie stilgelegd: Mick Schumacher wordt vanaf de pitmuur gesommeerd zijn bolide aan de kant te zetten en doet dat op een plek die de wedstrijdleiding noodzaakt de training te onderbreken.

Lang duurt de verplichte pauze niet. Sainz schiet meteen de baan op voor een vliegende ronde op de zachtste band. Hij is ruim een tiende sneller dan Verstappen, Leclerc klokt de derde tijd. Het verschil met de rest is aanzienlijk: Lando Norris, Lewis Hamilton, George Russell en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez volgen op gepaste afstand. De Mexicaan lijkt opnieuw een moeilijk weekend tegemoet te gaan in een race waar de startposities door de vele gridstraffen (Verstappen, Pérez, Hamilton, Bottas, Tsunoda en Sainz) weer het nodige rekenwerk zullen gaan vergen.