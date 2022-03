Max Verstappen heeft namens Red Bull meteen zijn visitekaartje voor 2022 afgegeven. De wereldkampioen was tijdens de tweede trainingssessie de snelste man van de dag, hoewel het verschil met Ferrari’s Charles Leclerc dun als schaduw was.

Na de inleidende beschietingen onder daglicht waarbij Pierre Gasly namens AlphaTauri in de woestijn de snelste tijd klokte, zou de tweede trainingssessie een waarheidsgetrouwer beeld van de krachtsverhoudingen moeten gaan geven. Met koelere omstandigheden, onder kunstlicht ook, en daardoor een ideale graadmeter voor de kwalificatie en race die zaterdag en zondag in dezelfde condities zullen worden gehouden.

Ferrari liet in VT2 vanaf de eerste meters zien dat het met de F1-75 een competitieve bolide lijkt te hebben ontworpen. Carlos Sainz verbeterde direct de snelste tijd van de middagsessie, waarna collega Charles Leclerc daar nog eens zeventiende onderdoor ging. Halverwege, toen de snelle zachtste band op alle auto’s waren gemonteerd, zette Leclerc aanvankelijk ook de snelste tijd neer. Maar die bleef dankzij Max Verstappen niet lang op de borden: de wereldkampioen was uiteindelijk een fractie (0.087) sneller. Sainz noteerde de derde tijd.

Mercedes bleek andermaal last te hebben van porpoising, het stuiteren van de auto op de snellere delen van de baan. Vooral Lewis Hamilton klaagde steen en been over het onstabiele gedrag van de W13. Ook de voorremmen werkten volgens de zevenvoudige wereldkampioen niet optimaal. Zijn collega George Russell stapte met een beter gevoel uit de auto: hij finishte VT2 als vierde op ruim een halve seconde van Verstappen. Voor Valtteri Bottas brak de zon in het avondlicht van Bahrein een beetje door. Na een mislukte eerste trainingssessie eindigde Alfa Romeo’s kopman in de tweede als zesde. Daniel Ricciardo, net hersteld van corona, miste een groot deel van de training door een waterlek.