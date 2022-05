Charles Leclerc zette ook in de afsluitende training van de Spaanse GP, die veel weg had van een kwalificatiesessie, de toon. De Monegask bleef Max Verstappen een fractie voor. Maar het opmerkelijkste was dat zowel George Russel (P3) als Lewis Hamilton (P4) zich binnen tweetiende van Leclerc meldden.

Hamvraag in de derde en afsluitende trainingssessie was of Mercedes de opkikker van vrijdag een passend vervolg kon geven. Met een groot pakket aan updates leek de W13 op de openingsdag van de Spaanse GP een stuk gelijkwaardiger aan de trendsetters tot nu toe, Ferrari en Red Bull.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kon zijn enthousiasme in Barcelona na de eerste twee vrije trainingen nauwelijks verhullen. “Mercedes lijkt alsnog de juiste richting te zijn ingeslagen”, concludeerde Damon Hill, analist bij de Britse betaalzender Sky Sports. “Met nog zeventien races is niets onmogelijk, er zijn in de Formule 1 vreeemdere dingen gebeurd.”

George Russell bewees opnieuw dat Mercedes het lek misschien wel boven heeft. De Brit gaf uiteindelijk slechts iets meer dan een tiende toe op Leclerc. Het toverde een glimlach op de gezichten van het personeel in Mercedes’ garage. Hamilton bleef in de sessie waarin zijn achtervleugel aanvankelijk niet openklapte in de drs-zones, niet ver achter bij zijn nieuwe collega.

Voor Mick Schumacher draaide de slottraining uit op een fiasco. Zijn achterrem vloog in de fik, hetgeen mede door bluswerkzaamheden tot nog veel meer schade aan de achterkant van de Haas leidde. De Duitser was meteen klaar, zijn deelname aan de kwalificatie is nog twijfelachtig. Pierre Gasly hield eveneens een sik over aan VT3: de Fransman kwam door technische problemen van de AlphaTauri slechts tot een outlap.