Een etmaal na de raketinslag bij een olieopslagplaats twintig kilometer van het Jeddah Corniche Circuit, gaat de Formule 1 na een nacht van discussie en overleg onverstoorbaar verder met de laatste trainingssessie. De uitkomst daarvan is dezelfde als de twee voorgaande. Charles Leclerc zet de Ferrari F1-75 opnieuw bovenaan de tijdenlijst, hij is een fractie sneller dan Max Verstappen.

De storm is wat gaan liggen. Alle belanghebbenden, de internationale autosportfederatie (FIA), de commercieel rechtenhouder (FOM) en de coureursvakbond (GPDA) hebben hun standpunten in de ochtend via persverklaringen naar buiten gebracht. De eensluidende conclusie: de show in Saoedi-Arabië gaat gewoon door. De veiligheid voor alle betrokkenen is door de hoogste organen van de woestijnstaat – ministeries van Sport en Defensie – gegarandeerd. Volgens Mercedes’ teambaas Toto Wolff is het Jeddah Corniche Circuit ‘de veiligste plek van het land’.

Dat denkt niet iedereen. Ralf Schumacher, voormalig F1-piloot en als analist werkzaam voor de Duitse tv-zender Sky, heeft ’s ochtends het eerste vliegtuig naar München genomen. Zijn Britse collega Damon Hill is eveneens kritisch en sceptisch. Volgens hem ‘speelt de Formule 1 met vuur’ door het besluit de show aan de boorden van de Rode Zee voort te zetten.

De derde trainingssessie geeft aanvankelijk eenzelfde beeld te zien als de twee van vrijdag. Leclerc klokt op de zachte band als eerste de snelste tijd, maar na een korte aanloop gaat Max Verstappen daar bijna vier tiende onderdoor. De Monegask slaagt er lange tijd niet in de toptijd te verbeteren. In zijn laatste vliegende ronde lukt hem dat alsnog. Achter Verstappen klokt diens collega Sergio Pérez de derde tijd. Mercedes lijkt in Jeddah opnieuw tot een bijrol veroordeeld: Lewis Hamilton geeft op plek elf bijna een seconde toe op Leclerc.

Uitslagen GP Saoedi-Arabië 2022 - 3e Vrije Training

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd