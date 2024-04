Het klinkt zo makkelijk: je hebt een circuit, krijgt een plekje op de Formule 1-kalender en dan komt de rest vanzelf, toch? Niets is minder waar. Vandaar dat een flink aantal organisatoren bij Sports Marketing Group aanklopt, waar Tom Cooney Grands Prix helpt een gezicht te geven.

Iedere Formule 1-journalist krijgt ze en kent ze: de mailtjes van SMG (Sports Marketing Group) die aankondigen dat Alicia Keys en Pharrell Williams optreden bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië, dat er in Austin een duurzaamheidsinitiatief wordt uitgerold of in Bakoe een mediatour door de oude stad wordt aangeboden. Auteur en afzender van veel van die mailtjes is Tom Cooney, Group Communications Director van The Sports Marketing Group.

Cooney vertelt dat het tegenwoordig vaak om méér dan racen gaat. Zo moet een Grand Prix tegenwoordig meer bieden dan alleen een spannende kwalificatie op zaterdag en anderhalf tot twee uur aan zondagse raceactie. “Een Grand Prix is inmiddels feitelijk een festival. Je verkoopt naast een race een trip van drie of vier dagen naar een bestemming. Fans willen én krijgen meer voor hun geld. Een ticket geeft je niet alleen meer een tribuneplek. Het geeft ook toegang tot een concert van Justin Bieber of Ed Sheeran, de fanzone enzovoort.” Een Grand Prix-bezoek wordt zo, in vakjargon, ‘een 360-graden experience’. “Puristen vinden het misschien niet leuk, maar Formule 1 wordt steeds meer verpakt middels het motto ‘sport is entertainment’.”

Queen in Austin

Het belang daarvan is tweeledig. Aan de ene kant boort de sport nieuwe doelgroepen aan, bereikt mensen die in de eerste plaats misschien komen voor de gillende gitaren van Green Day, maar net zo goed betoverd worden door de snelheid en schreeuwende motoren. Dat die formule werkt, is wel bewezen door de recente recorddrukte in Austin. Hier trad afgelopen editie bijvoorbeeld Queen op (zie foto bovenaan). Het tweede punt is dat de Formule 1 mee móét met deze trend in de mondiale sport. “Dit is mijn persoonlijke mening, maar ik denk dat je in een hele drukke sportmarkt knokt voor de aandacht van mensen”, gelooft Cooney. “Sport is big business. Waarom zou je naar een Formule 1-race gaan als je ook naar voetbal of een tennistoernooi kan? Of je het net zo goed thuis op tv kan zien? Het feit dat je een tastbare ervaring biedt, is heel belangrijk om aan mensen te laten zien.”

