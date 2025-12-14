Het leek een definitief afscheid, maar wie weet zit Yuki Tsunoda volgend seizoen toch weer achter het stuur van een Formule 1-wagen. De Japanner wordt in 2026 reservecoureur bij Red Bull, terwijl Arvid Lindblad zijn debuut maakt bij Racing Bulls. Toch zijn er in de paddock serieuze vraagtekens over of de jonge Brit wel klaar is voor de koningsklasse.

“Kijk niet raar op als Tsunoda gewoon aan de zijlijn blijft staan en dat Red Bull vraagt of hij stand-by is en fit genoeg blijft,” stelt F1-verslaggever Gerard Bos in de podcast Formule 1 Paddockpraat. “Wie weet of hij ooit nog instapt. Misschien gaat Lindblad er na vijf of zes races uit. Ik bedoel, we hebben allemaal gezien hoe het bij Jack Doohan ging, of bij Liam Lawson.”

Ook coureur Jeroen Bleekemolen is nog niet overtuigd van Lindblads kunnen. “Ik heb veel nagedacht over Lindblad. Ik ben nog niet helemaal om van dat gaat hem worden nieuwe talent. Misschien heb ik het helemaal fout, want ik dacht het van Hadjar ook niet.”

De recente ervaringen met jonge coureurs zoals Doohan en Lawson tonen aan dat teams snel handelen wanneer een rookie het niveau niet haalt. Bos verwacht dan ook dat Tsunoda een belangrijke rol kan blijven spelen. “Je weet wat je niet aan hem hebt, maar je weet ook wat je wél aan hem hebt. Dus als Lindblad echt niet presteert, dan zie ik Tsunoda echt wel terugkomen in de Formule 1.”

