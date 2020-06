Webber: ‘Het zou mij verbazen als Alonso in de Formule 1 terugkeert’

Het jaar 2021 werpt al een schaduw over het komende Formule 1-seizoen, dat nog moet beginnen. Vindt Sebastian Vettel een nieuwe werkgever na de aangekondigde breuk met Ferrari? Keert Fernando Alonso na een absentie van twee jaar terug in de koningsklasse? Wat dat laatste betreft: Mark Webber kan het zich niet voorstellen.

Direct nadat Daniel Ricciardo bekend had gemaakt dat hij volgend jaar van Renault overstapt naar McLaren – als opvolger van Carlos Sainz die op zijn beurt Vettel bij Ferrari gaat aflossen – kwamen de geruchten al op gang. Fernando Alonso, hij reed de afgelopen jaren onder meer in IndyCars en won de 24 uursrace van Le Mans, zou de perfecte kandidaat zijn om de Australiër te vervangen. De Spanjaard won in 2005 en 2006 met Renault twee wereldtitels en wordt alom beschouwd als een coureur van de buitencategorie.

De rekensom was snel gemaakt. Helemaal toen Alonso’s manager/adviseur Flavio Briatore onlangs olie op het vuur gooide door te verklaren dat de afgelopen jaren buiten de Formule 1 zijn oogappel ‘hadden ontgift en hij klaar was voor een terugkeer’. Volgens Renaults teambaas Cyril Abiteboul zou Alonso ‘een optie’ zijn voor de Franse fabrikant. Het wakkerde de geruchten van een mogelijke rentree verder aan.

“We weten dat Fernando een buitengewone coureur is”, zegt Mark Webber in de podcast F1 Nation. “Hij heeft een geweldige carrière gehad, maar zit niet meer op zijn top. Het zal voor hem zwaarder zijn om te kunnen doen wat hij heeft gedaan.” Alonso wordt eind juli 39 jaar. “Wat zal zijn focus zijn?”, vraagt Webber, een goede vriend van Alonso, zich af. “Een contract van één jaar? Twee jaar? Het zou mij verbazen als hij in de Formule 1 terugkeert. Fernando is voor een team nog altijd zeer waardevol en gedreven. Hij is een winnaar, maar er resteert voor hem niets anders dan een team uit het middenveld.”

En daar zit hem volgens Webber nou net het grootste probleem. “Fernando heeft de laatste jaren steeds gezegd dat als hij niet voor podiumplaatsen kan vechten, hij geen zin heeft in Formule 1. Dat is het laatste dat ik van hem heb gehoord. We weten dat hij een pure racer is en dat mist. Maar ik zie alleen geen kansen voor hem bij een team om voor podiumplaatsen te kunnen rijden”, concludeert Webber.