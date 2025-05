Hij stuntte na een tegenvallende vrijdag met Red Bull dit seizoen al vaker in de kwalificatie, maar Max Verstappen koestert weinig hoop voor zaterdag in Imola. De Nederlander sprak duidelijk taal na de beide vrije training voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Ik heb geen hoge verwachtingen.”

Verstappen werd zevende in de eerste oefensessie en zijn armgebaren toonden tijdens die training op onboardbeelden zichtbaar de ontevredenheid. In de tweede training ging het iets beter: vijfde en wat verbeteringen die vruchten afwierpen. “We hebben veel nieuwe dingen geprobeerd”, aldus de regerend wereldkampioen via Verstappen.com na de tweede vrije training in Imola ”Sommige werkten iets beter dan andere, maar over het algemeen zijn we niet snel genoeg.“

Lees ook: Norris tempert verwachtingen voor GP Emilia-Romagna

Om een naar verwachting dominant McLaren mogelijk de baas te kunnen, of dat op z’n minst te proberen, is een pole position bijkans vereist. Verstappen troefde Lando Norris en Oscar Piastri al enkele keren af dit seizoen in de kwalificatie. Dat zal zaterdag ook moeten gebeuren als hij iets van kans wil maken. Maar dan nog wordt het zondag lastig.

“Ik heb geen hoge verwachtingen”, zei hij over de kwalificatie. “We hebben echt nog wel wat werk te doen. De balans moet beter om sneller te kunnen gaan.” Ook in de race wordt het hoe dan ook lastig, voorspelt Verstappen: “Want hetzelfde geldt voor de long runs. Ik werd ingehaald door de McLarens en zij reden bij mij weg. Dat zegt genoeg, denk ik.”

Lees hier alles over de GP Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.