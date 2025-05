McLaren was vrijdag in beide vrije trainingen uitstekend op dreef, maar toch tempert Lando Norris in Imola de verwachtingen. “Wij zijn wel vaker snel op vrijdag. Vervolgens halen anders ons op zaterdag in. Hopelijk vinden we nog iets.”

Eerste en tweede worden, je koopt er in de vrije trainingen niet of nauwelijks iets voor. En dus rekent Norris zich naar eigen zeggen nog allerminst rijk, hij onderschat de concurrentie niet. Toch beschikt McLaren voor de Grand Prix van Emilia-Romagna over de snelste bolide.

“Ik ben ook redelijk blij na vandaag, hoor”, vertelt hij na afloop van de tweede vrije training. “Het is op deze baan niet eenvoudig om in een ritme te komen, timing is zo belangrijk. Maar het was een mooie dag, maar hopelijk vinden we nog iets voor morgen.”

Dat zal nodig zijn om ook dan de concurrentie voor te blijven, wil Norris er maar mee zeggen. “Zeker in VT2 zijn we altijd goed, we lijken dan veel sneller dan anderen en die blijken ons op zaterdag vervolgens vaak in te hebben gehaald. Of erbij te zijn gekomen. Dus helemaal gerust ben ik er niet op, we hebben nog werk te doen.”

