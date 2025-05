Alle upgrades van de Formule 1-teams ten spijt, maar ook in Imola is het weer het team van McLaren dat de snelste rondetijden noteert. Oscar Piastri is de rapste in de tweede vrije training van de GP van Emilia-Romagna, gevolgd door Lando Norris. Op gepaste afstand volgen Pierre Gasly, George Russell en Max Verstappen.

Vrijwel alle coureurs duiken direct met de mediumband de baan op. De usual suspects voeren de tijdenlijst aan, tot na tien minuten ineens de beide Williams-coureurs bovenaan staan. Dit tot groot genoegen van teambaas James Vowles die toch echt flinke stappen heeft gezet met het team uit Grove.

Opvallend is dat er behoorlijk wat coureurs zijn die elkaar gruwelijk in de weg rijden op het smalle Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Vooral Fernando Alonso moet vol in de ankers om niet op Franco Colapinto te klappen. De Argentijn kreeg het ook al aan de stok met Max Verstappen in de eerste vrije training omdat hij niet goed in de spiegels keek.

Met iets meer dan een half uur op de klok schroeven de teams de zachte band, de speciale extra zachte C6, onder de bolides voor de kwalificatiesimulatie. George Russell zet direct de toon en Max Verstappen blijft daar slechts vier honderdsten achter. Maar dan gaan de coureurs bij McLaren er eens goed voor zitten en duiken daar vier tienden onder. De concurrentie is, wederom, gewaarschuwd.

Bij Ferrari worden vooral de engineers gewaarschuwd. Zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton klagen over de boordradio over het gebrek aan remkracht van hun scharlaken bolides. Niet bepaald een visitekaartje voor het Italiaanse merk dat dit weekend in hun achtertuin racet.

In het slotstuk van de sessie rijden de coureurs, zoals gebruikelijk in de tweede vrije training, de longruns. Kortom, hardere banden en vollere tanks om deels de race te simuleren. Wanneer er nog luttele minuten te gaan zijn in de sessie, spint Isack Hadjar en blijft hij met de achterbanden steken in het grind. Dit betekent code rood en de Racing Bulls-coureur verlaat ridder te voet het circuit. Met nog twee minuten op de klok rijden de overige negentien coureurs naar buiten zodat zij nog even een proefstart kunnen maken.

Dit betekent dat niemand meer de snelste tijd van Piastri aanvalt en de Australiër ook deze sessie als snelste afsluit. Verstappen blijft steken op P5 en weet dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor Red Bull.

