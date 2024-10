Renault kondigde maandag aan dat het stopt met het produceren van Formule 1-motoren. De Franse autogigant, met een lange geschiedenis in de sport, trekt zich vanaf 2026 terug als leverancier. Medewerkers van de fabriek in Viry-Châtillon, die eerder al protesteerden tegen de plannen van Renault, brachten dinsdag een statement naar buiten waarin ze de beslissing betreuren.

Voorafgaand aan de GP van Italië reisde het personeel van de motorfabriek van Renault al naar Monza om te protesteren tegen de plannen. Ze hoopten vooral in gesprek te kunnen gaan met Luca De Meo, CEO van de Renault Group, die tot dat moment had geweigerd de werknemers rechtstreeks te benaderen. Inmiddels heeft Alpine, namens de getroffen werknemers, een verklaring naar buiten gebracht.

“Wij betreuren en veroordelen het besluit om vanaf 2026 te stoppen met de productie van Formule 1-motoren,” luidt het statement. Volgens het personeel is de keuze gemaakt om de financiële risico’s die de sport met zich meebrengt te verminderen. Echter, het bericht stelt dat er geen onderzoek is gedaan naar de mogelijke gevolgen voor toekomstige verkopen en het prestige van het merk Renault. “Oplossingen voor partnerschappen werden door de groep afgewezen, terwijl deze het behoud van Formule 1-activiteiten, het verlagen van ontwikkelingskosten en het doorontwikkelen van veelbelovende motoren hadden kunnen waarborgen.”

Negatief advies

Het personeel vreest dat Viry-Châtillon straks veel technische kennis zal verliezen. De status die de motorenfabriek nu geniet, wordt waarschijnlijk niet beschermd door de nieuwe plannen. “De inhoud, de middelen en de duurzaamheid van de nieuwe projecten die het management naar de fabriek wil brengen, zijn grotendeels onduidelijk,” vervolgt het statement. “Het stopzetten van de Formule 1-activiteiten en het gebrek aan maturiteit van de voorgestelde projecten vormen een groot risico voor de faciliteit in Viry.”

“Ondanks de onrust van de afgelopen twee maanden is het team in Viry-Châtillon doorgegaan met het ontwikkelen van de krachtbron voor de Formule 1-auto van 2026,” besluit het statement. “Door de beslissing van het Renault-management krijgt Alpine niet de kans om gebruik te maken van deze veelbelovende motor. Om al deze redenen geeft het personeel unaniem een negatief advies over dit transformatieproject. We roepen de overheid op om de duurzaamheid van de werkgelegenheid in de fabriek te verdedigen.”

