Velen kraakten de hersenen en spraken hun Google-vaardigheden aan om de antwoorden op de 28 vragen van onze F1 Fotoquiz te achterhalen. De bovenstaande foto werd het vaakst fout beantwoord, dat is namelijk Jean Alesi die zijn veel te fel gekleurde skipak showt.

De quiz liep uit op een sprintrace die in de eerste dagen na verschijning van het Jaar van Max al beslist was. De eerste drie inzendingen vormen ook de top 3, Sjoerd van der Sluis was het snelst en wint daarmee de hoofdprijs: een minihelm van Max Verstappen inclusief handtekening van de wereldkampioen. Rick den Ridder en Willem Scherphof winnen respectievelijk de retroposter van Automobilist en een door Olav Mol gesigneerd exemplaar van ’Zo werkt de Formule 1, 2023’.

Alex Vegter, Rob Kruze en Miriam Garcia winnen een editie van de F1 Encyclopedie. Tim Luijkx krijgt een exemplaar van F1, de complete geschiedenis van Maurice Hamilton. Richard Turenhout een Automobilist-poster van David Coulthard. Davy Duerinck wint een Alpha Tauri inclusief handtekeningen Gasly en Tsunoda. Nicole Biesemans is als winnaar uit de loterij gekomen: zij krijgt een Verstappen mini-helm, de Zandvoort 2021-editie.

De antwoorden van de quiz zijn hieronder terug te lezen applaus voor de negen prijswinnaars: zij waren allemaal foutloos. Zij worden volgende week gecontacteerd over hun prijs.

En voor degenen die ondanks een foutloos formulier buiten de prijzen zijn gevallen, kijken we nog even in onze opslag voor een troostprijs…

De vragen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

De antwoorden:

Van wie zijn deze helmen en waar werden ze gedragen?

1. Latifi in Canada

2. Giovinazzi Canada/Austin

3. Schumacher Miami

4. Stroll Austin

5. Vettel Bahrein

6. Zhou Miami

7. Norris Miami

Wie zijn dit?

8. Jean Alesi

9. Michael Andretti

10. Gerhard Berger

11. Nigel Mansell

12. Alain Prost en Nelson Piquet

13. Michele Alboreto, John Watson, Eddie Cheever en Diana Ross

14. Kevin Magnussen

Waar zijn we?

15. Barcelona

16. Japan

17. Jeddah

18. Miami

19. Monza

20. Oostenrijk

21. Silverstone

22. Bahrein

Wie vliegt hier?

23. Burti

24. Maldonado

25. Comas

26.Grosjean

27. Fittipaldi

28. Hakkinen