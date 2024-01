FORMULE 1 Magazine nam voor het nieuwe nummer een kijkje achter de schermen bij ‘Het Grote Race Circus 2’, de theatershow van Tom Coronel en Rob Kamphues. We bieden jou de kans om twee kaarten te winnen! Doe mee en win!

Het gaat daarbij om de voorstelling op maandag 12 februari in het Circustheater in Scheveningen of die van maandag 26 februari in de Stadsschouwburg in Utrecht – je mag zelf kiezen voor welke van de twee shows je kaarten wilt winnen. In het magazine lees je de reportage over de theatershow, wat je te wachten staat én hoe je kunt deelnemen.

Haal dus snel ons blad of bestel ‘m hieronder (met gratis bezorging in Nederland)