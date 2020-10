Winnaars ‘Snelle Sam: De Kartcup’ bekend!

In editie 14 van FORMULE 1 Magazine stond een speciale actie om Olav Mols nieuwe kinderboek ‘Snelle Sam: De Kartcup’ te winnen. Onder de deelnemers hebben we tien exemplaren verloot. Dit zijn de gelukkige winnaars!

Jasper Stuurman

Hetty Boshuizen

Lars Teunissen

Lara Mentjens

Jostein Scheffer

Daan Dijkstra

René Nijland

Roeland van Overveld

Ronald Smeets

Grietje Akronius

Bovenstaande deelnemers kunnen op een exemplaar van ‘Snelle Sam: De Kartcup’ rekenen en hebben bericht gehad!

Niet gewonnen? Niet getreurd, zowel in FORMULE 1 Magazine als via onze website en sociale kanalen houden we geregeld winacties!

Heb je niet gewonnen en wil je ‘Snelle Sam: De Kartcup’ graag hebben? Dan vind je dit tweede deel uit de ‘Snelle Sam’-reeks van Olav Mol en co-auteur Erik Houben nu ook bij de boekhandel. Daarnaast is het natuurlijk online te koop.