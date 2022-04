Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat het voor zijn team ‘behoorlijk onrealistisch’ is om dit seizoen aan de titel te denken. Daarvoor is de Mercedes W13 niet goed genoeg, aldus de Oostenrijker.

Mercedes’ dramatische weekend in Imola werd in de sprintrace niet veel beter. George Russell en Lewis Hamilton reden een anonieme race waarin moeite hadden om in te halen en daardoor ook geen posities wonnen. Dat biedt weinig hoop voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, maar ook de hoop op een titel neemt steeds meer af bij Mercedes.

“Het is duidelijk dat we niet in de buurt staan van het gevecht vooraan”, stelt teambaas Toto Wolff vast. “Het zou behoorlijk onrealistisch zijn om te beweren dat we een plaats hebben tussen de koplopers in de strijd om het kampioenschap”, geeft de Oostenrijker toe.

Lees ook: Rosberg weet zeker: ‘Wolff is nog steeds de juiste man voor Mercedes’

Dat Russell en Hamilton in de sprintrace geen posities konden winnen, laat volgens Wolff zien dat de W13 niet goed genoeg is. “Wat we vandaag hebben gezien is dat we een auto hebben die niet genoeg verschil kan maken ten opzichte van de teams in het middenveld. Als we in vrije lucht hadden gereden, dan was het beeld niet anders geweest dan de vorige races. Maar het verschil was gewoon niet groot genoeg om anderen in te halen, de auto is niet goed genoeg om auto’s in te halen die binnen een halve seconde van ons staan”, aldus Wolff.