Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg is ervan overtuigd dat Toto Wolff nog steeds de juiste man is om Mercedes te leiden. De wereldkampioen van 2016 merkt wel dat de spanning zich opbouwt binnen het team waarmee hij kampioen werd: “De stress begint hen parten te spelen.”

Na jaren van dominantie staat Mercedes dit jaar plots voor een zware uitdaging in het middenveld. Mercedes heeft nog tijd om de situatie om te keren, maar na drie races zijn er nog weinig stappen vooruit gezet. Vrijdag was een dieptepunt voor het team: voor het eerst sinds 2012 stond er géén Mercedes in Q3. Het zijn zware tijden voor het team, maar volgens voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg hoeven ze niet te twijfelen aan teambaas Toto Wolff.

“Toto is duidelijk een van de beste teambazen die we ooit in de sport hebben gezien”, zegt Rosberg tegen Sky Sports. “Hij is zeer, zeer sterk in het bij elkaar en gemotiveerd houden van mensen. Natuurlijk heeft hij wel eens woede-uitbarstingen, zoals we misschien hebben gezien, maar ik geloof nog steeds dat hij de juiste man is om zo’n team op de been te houden in zo’n moeilijke situatie.”

“Ik kan je garanderen dat niemand binnen Mercedes ervan geniet dat ze twee seconden van de pace zitten en in Q2 zijn gestrand zonder een kans te maken op een plek vooraan”, vervolgt Rosberg. “Het is een behoorlijk verschrikkelijke situatie voor het team dat zo gewend is aan succes.”

Foto: Motorsport Images

Niet met de vingers wijzen

Mercedes moet volgens Rosberg waken voor een mentaliteit waarbij met de vingers gewezen wordt. “Het is moeilijk om het moreel hoog te houden, om iedereen gemotiveerd te houden en om elkaar niet de schuld te geven. ‘Dat is jouw schuld, dat is jouw schuld’… dan kan het heel snel gebeuren dat je in een neerwaartse spiraal terechtkomt”, aldus de wereldkampioen van 2016.

Na de kwalificatie was op beelden te zien hoe Wolff en Hamilton een gesprek hadden, wat er niet al te gezellig uitzag. “Als ik moet speculeren, dan lijkt het voor mij alsof Toto geïrriteerd was door iets wat Lewis heeft gedaan, wat wel begrijpelijk zou zijn geweest.”

“Lewis stapte ook uit de auto voordat Q2 voorbij was, misschien was er nog een kans van één procent dat de baan er goed bij lag aan het einde van de kwalificatie, misschien was Toto daar boos over. Het toont aan dat de stress hen parten begint te spelen, want in plaats van vooruit te gaan, gaan ze juist achteruit. Ik bedoel, ze waren gisteren bijna twee seconden per ronde langzamer in de kwalificatie – hun slechtste kwalificatie in tien jaar – dus natuurlijk bouwt de spanning zich intern op.”