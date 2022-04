De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna was een nieuw dieptepunt voor Mercedes. De constructeurskampioen van 2021 zag George Russell en Lewis Hamilton in Q2 stranden, waardoor er voor het eerst sinds 2012 geen Mercedes in Q3 stond: “Er zijn dingen die we hadden moeten doen die we niet hebben gedaan”, aldus Hamilton.

In de ochtend worstelde Mercedes al op het natte Imola, maar op het opdrogende circuit werd het niet veel beter voor het team dat vorig jaar nog de constructeurstitel pakte. Lewis Hamilton ging met de hakken over de sloot door naar Q2 – het verschil met P16 Yuki Tsunoda bedroeg vier duizendsten – en in die Q2 begon het weer te regenen.

Daardoor konden Hamilton en George Russell zich niet meer verbeteren, waardoor er voor het eerst sinds Japan 2012 (Michael Schumacher werd toen dertiende, Nico Rosberg vijftiende) géén Mercedes in Q3 staat. Russell begint vanaf de elfde startplek aan de sprintrace op zaterdag, Hamilton staat twee plaatsen achter zijn landgenoot.

Lees ook: Verstappen verslaat Leclerc in verregende kwalificatie die in anti-climax eindigt

“Het was geen geweldige sessie”, stelt Hamilton vast. “Natuurlijk is het teleurstellend. Je komt hier met optimisme en iedereen werkt hard in de fabriek, maar we krijgen het gewoon niet voor elkaar, het is teleurstellend. We hebben vandaag als team ondermaats gepresteerd.”

(Tekst loopt door onder de foto)

Foto: Motorsport Images

“Er zijn dingen die we hadden moeten doen die we niet hebben gedaan”, uit de zevenvoudig wereldkampioen de nodige kritiek. “We zullen ons best doen om morgen terug te vechten in de sprintrace en ons een weg naar voren te banen.” Nadat Hamilton uit de W13 stapte, was op beelden te zien hoe hij een op het oog niet zo gezellig gesprek had met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Daar wil Hamilton verder niet veel over kwijt. “Het zijn interne dingen. Ik zal dat niet delen. We blijven gewoon werken. Het is wat het is.”

Lees ook: Hamilton geeft titelhoop nog niet op: ‘Gebeurt veel in een seizoen’

Teamgenoot Russell ziet de situatie voor Mercedes niet positief in. Hij hoopt dat het team morgen wel wat stappen vooruit kan zetten, maar verwacht er weinig van. “Normaalgesproken gebeurt er niet veel in de sprintraces”, aldus Russell, die stelt dat de sprintrace te weinig ronden telt. Voor nu focust Mercedes zich dan ook niet op de top twee teams, Ferrari en Red Bull. “We zullen zien wat we kunnen doen. We hebben nog steeds de race op zondag, het kan alleen maar beter worden”, aldus de Mercedes-coureur.