Lewis Hamilton wil de titelhoop nog niet opgeven, ondanks de tegenvallende prestaties van de Mercedes W13. Voor Imola heeft het team wel wat updates meegenomen, maar die zijn ‘niet baanbrekend’: “We hopen wel een stapje vooruit te zetten.”

Mercedes weet dat het op dit moment nog niet de auto heeft om voor zeges te gaan. Het team stond wel al op het podium in Bahrein en Australië, maar had nog niet de snelheid om het Ferrari of Red Bull lastig te maken. Het seizoen is nog lang, toch schat teambaas Toto Wolff de kans op een wereldtitel voor Lewis Hamilton op zo’n 20 procent.

“Ik ben geen wiskundige, dus ik weet niet wat de procentuele kans is”, antwoordt Hamilton gevraagd naar de opmerking van de Oostenrijker. “Het is zeker lastig, het is een hele opgave.” Toch geeft Hamilton de titelhoop niet op. “We hebben nog een lange weg te gaan. Je hebt vorig jaar kunnen zien dat er veel gebeurt in een seizoen. Er zijn nog veel races te gaan. We hebben tijd om alles om te draaien, met oplossingen te komen en de maximale potentie uit de auto te halen. Ik weet dat het hele team volgas werkt om dat te bereiken.”

Voor Imola heeft Mercedes weinig grote updates meegenomen. “Ik hoop elke keer dat de auto beter voelt”, aldus Hamilton. “Het blijft dezelfde auto, maar iedereen in de fabriek heeft in het paasweekend hard gewerkt om met maar de kleinste verbeteringen te komen. We hebben niks baanbrekends, dat zal niets aan het resultaat veranderen, maar we hopen dat we een stapje vooruit kunnen zetten.”

Hamilton heeft tot en met eind 2023 een contract bij Mercedes, maar door de tegenvallende resultaten tot nu toe is het maar de vraag of de 37-jarige Brit daar wel zin in heeft. Maar, zo maakt hij duidelijk: “Dat is niet iets waar ik nu aan denk. We staan allemaal voor uitdagingen, ik geniet hiervan. Ik breng meer tijd door met het team. Ik verdiep me meer in de engineering, aero-karakteristieken en simulaties, het heeft me in staat gesteld om meer bij de ontwikkeling betrokken te raken. Dat is interessant. Ik voel me nog steeds jong. Dat gaat niet bepalen of ik langer doorga of niet. Ik ben van plan om hier te blijven”, aldus Hamilton.