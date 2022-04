Lewis Hamilton heeft zich bij een consortium van inversteerders aangesloten om te investeren in de Londense voetbalclub Chelsea. De zevenvoudig wereldkampioen zou zo’n 15 miljoen euro opzij hebben gezet voor een aandeel in de Blues, dat meldt Sky Sports.

Lees ook: Russell heeft ‘geen interesse’ in gevecht om P5 met Hamilton: ‘Zijn hier om te winnen’

Een woordvoerder van Hamiltoin heeft inmiddels ook bevestigd dat de Brit wil investeren. Het consortium wordt geleid door voormalig Liverpool-voorzitter Sir Martin Broughton. Andere prominent kandidaat investeerder is tennislegende Serena Williams.

De stap van Hamilton is saillant te noemen, hij heeft zich altijd uitgesproken als supporter van Chelsea-rivaal Arsenal. Chelsea staat sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne te koop, toenmalig eigenaar Roman Abrahamovich besloot na de inval afstand te doen van zijn speeltje.

Hamilton zou volgens Sky Sports in de toekomst zich bezig willen houden met diversiteit en inclusiviteit binnen de club. Een behoorlijke uitdaging aangezien Chelsea in het verleden regelmatig in verlegenheid is gebracht door racistische incidenten waarbij supporters betrokken waren.

Lees ook: Hamilton blijft optimistisch ondanks stroeve seizoenstart: ‘Nog twintig races te gaan’

Foto: Motorsport images