George Russell heeft ‘geen interesse’ in een gevecht om de vijfde of zesde plek met teamgenoot Lewis Hamilton. Hij ziet liever dat ze om zeges strijden en weet dat hij daarvoor moet samenwerken met de zevenvoudig wereldkampioen.

Mercedes heeft nog zeker niet de snelheid om voor de zege te gaan, maar met de betrouwbaarheid van de W13 zit het wel goed. Daardoor staat George Russell nu op de tweede plek in de tussenstand, Lewis Hamilton heeft met 28 punten de vijfde plek in handen. De twee hadden uiteraard gehoopt om zeges te strijden, al zijn ze ook blij dat ze er verrassend goed voor staan.

“Dit soort kleine dingen doen er niet echt toe als je naar het geheel kijkt”, stelt Russell. “Natuurlijk wil iedereen voor zijn teamgenoot eindigen, maar Lewis en ik hebben geen interesse in een gevecht om de vijfde of zesde plek.”

“We willen samenwerken om dat gat te verkleinen”, vervolgt Russell. “Dus er is geen wrok als hij voor mij ligt, er is geen wrok als ik voor hem lig. Daar maken we ons op dit moment niet al te veel zorgen over”, benadrukt de Brit. “We moeten naar het grotere geheel kijken. We moeten deze jongens op de lange termijn inhalen omdat we hier om te winnen zijn.”

Hamilton prijst zijn nieuwe teamgenoot, die zich tot nu toe goed kan meten met hem. “Het is ongelofelijk, hij heeft het geweldig gedaan”, zei de zevenvoudig wereldkampioen na de Australische Grand Prix. “Hij had een fantastische pace en was erg solide in de eerste drie races. Hij werkt hard en timmert aan de weg; hij doet het geweldig”, aldus Hamilton.