“Jullie hebben me in een lastige positie gewerkt”, riep Lewis Hamilton in de Grand Prix van Australië op de boordradio. In eerste instantie was niet duidelijk waar hij precies op doelde, maar bij Mercedes leggen ze uit dat het te maken had met de koeling van de W13: “Het zat op de limiet.”

Hamilton lag een tijdje op de vierde plaats, totdat de safetycar ervoor zorgde dat teamgenoot George Russell plots naar de derde plek steeg. Hij verdedigde lange tijd zijn positie ten opzichte van Sergio Pérez, die hem na meerdere keren spieken ernaast zette. Bij Hamilton liep het toen wat minder soepel. Hij klaagde op de boordradio dat zijn team hem ‘in een lastige positie’ had gewerkt.

Lees ook: Hamilton voert druk op: ‘Hebben nú verbeteringen nodig, niet over twee races’

Wat hij daarmee bedoelde, was in eerste instantie niet duidelijk. Maar Mercedes’ strategisch directeur James Vowles legt uit dat het te maken heeft met de koelingsproblemen waar de W13 mee te kampen had. “Het draaide om het koelen van de motor tijdens de race”, vertelt Vowles. “We pushen alles tot de limiet, ook het koelen van de motor.”

Om de motor te kunnen koelen voor de race, keek Mercedes zaterdag al naar mogelijkheden om dat te verbeteren. “Dat doen we door het bodywork af te sluiten of de koellamellen aan de achterkant van de auto aan te passen”, legt Vowles uit. “Die beslissing nemen we op zaterdag, maar we racen uiteraard pas 24 uur later. In dit geval lagen de buitentemperaturen één of twee graden hoger dan verwacht.”

Lees ook: Russell ‘blij verrast’ door tweede plek in kampioenschap: ‘Alles gemaximaliseerd’

“Als gevolg daarvan zaten wij, net als andere teams, op de limiet van wat de krachtbron aankan voor wat betreft de koeling”, vervolgt Vowles. “Omdat Lewis achter een andere auto zat, moest hij wat anders doen. Hij moest uit de vuile lucht van de auto voor hem gaan om ervoor te zorgen dat hij alles kon koelen, schone lucht door de radiateurs verlaagt de temperatuur van de krachtbron. Maar dat maakt het racen met de auto voor je ongelofelijk lastig, dat is ook waarom hij dat zei”, aldus het strategisch hoofd van Mercedes.