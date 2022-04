Lewis Hamilton is van plan om deze week meerdere Zoom-meetings met Mercedes bij te wonen om te helpen bij het zoeken naar verbeteringen aan de W13. Dat kan namelijk niet langer op zich laten wachten, aldus Hamilton.

Mercedes worstelt nog altijd met porpoising, het gestuiter van de W13, waardoor de volledige potentie van de bolide nog niet zichtbaar is geworden. Hamilton en George Russell hebben dan wel in elke race punten gescoord en staan er met de tweede en vijfde plek in het kampioenschap niet slecht bij, maar een oplossing voor de problemen kan niet te lang op zich laten wachten als ze ook dit jaar weer om de titel willen strijden. Hamilton voert dan ook de druk op om snel met verbeteringen te komen.

“Er zijn verbeteringen in de performance te vinden en we hebben het nú nodig, niet over twee of drie races”, zegt Hamilton. Om zijn team daarbij te ondersteunen, is de zevenvoudig wereldkampioen van plan om veel Zoom-meetings bij te wonen met de Mercedes-top. “Ik moet die aanmoediging en energie hoog houden.”

“Ik zal op Zoom bellen met onze bazen en ze echt proberen op te peppen”, legt Hamilton uit. “Het gaat erom dat we geen middel onbeproefd laten, dat de honger er is en dat we elk moment maximaal benutten. Ik ga achter de mensen in de windtunnel aan, de aerodynamische jongens, en kijk gewoon naar elk aspect”, aldus de Brit.

Hamilton gaf na de Grand Prix van Saoedi-Arabië aan dat het porpoising niet per se het grootste probleem met de W13 is. Hij gaf aan dat de W13 ‘meer grip en meer vermogen’ nodig had om competitief te zijn en de strijd aan te gaan met Red Bull en Ferrari. Teamgenoot Russell dacht er anders over: volgens hem zou ’99 procent’ van de problemen met de Mercedes verdwijnen als ze het porpoising oplossen.