Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is niet echt gecharmeerd van de opmerkingen die Jacques Villeneuve, de wereldkampioen van 1997, in zijn laatste column voor Formule1.nl heeft gemaakt…

Villeneuve, sinds begin dit jaar columnist voor deze website, was in zijn laatste column kritisch over de gang van zaken bij het worstelende Mercedes. De Canadees stelde daarin ook dat Hamiltons teamgenoot George Russell ‘nog enigszins met de auto overweg kan’, maar dit voor Hamilton niet het geval lijkt te zijn: “Hij komt totaal niet uit de verf.”

“Misschien komt dat ook door Russell zijn jaren bij Williams en dat hij daar ook met een moeilijke auto moest rijden”, opperde Villeneuve. Voor Hamilton is dat een nieuwe ervaring, stelde hij. “Hamilton heeft altijd een perfecte auto gehad, hij hoefde nooit te pushen omdat ze zoveel sneller waren.”

Lees hier de column van Villeneuve: ‘Mercedes valt van voetstuk, supermotor verbergt het niet meer’

‘Opmerkelijk…’

Tijdens de officiële persconferentie in Melbourne, is Hamilton vervolgens om zijn reactie op de teksten van Villeneuve gevraagd. “Ik vind het opmerkelijk wat er soms uit zijn mond komt”, kan Hamilton een lach daarbij niet onderdrukken.

“Toen ik begon met karten, had ik een vijfdehands kart, dus ik ben het ook wel gewend”, stelt de Brit. Ook in de autosport heeft Hamilton bovendien genoeg verschillende auto’s bestuurd, haalt hij aan. “Ik heb me altijd goed kunnen aanpassen. Dat zou dus geen probleem moeten zijn.”

Exclusief: Jacques Villeneuve nieuwe columnist Formule1.nl: ‘Heb altijd al eigen mening gehad’

De huidige Mercedes W13 is vooralsnog hoe dan ook nog niet wat Hamilton tijdens het merendeel van zijn Formule 1-loopbaan wel heeft gehad: een competitieve auto. De laatste echt mindere Formule 1-auto die Hamilton heeft bestuurd, was de McLaren van begin 2009.

Opvallend genoeg was ook dat net na een grote reglementswijziging, net zoals nu. McLaren had destijds tijdens Hamiltons kampioensjaar 2008 te lang doorgewerkt aan die auto. De 2009-bolide was begin dat seizoen vervolgens amper goed genoeg voor startplekken bij de eerste tien of podiumplekken. Dankzij een flinke ontwikkelingsslag won Hamilton later dat jaar nog wel twee races en pakte vier poles.

Na zijn overstap naar Mercedes, beschikte Hamilton in 2013 ook niet over een topauto, al was deze nog wel goed genoeg voor een zege en een vierde plek in het WK. In 2014 brak het Mercedes-tijdperk aan: Hamilton won tussen 2014 en 2020 zes wereldtitels, alvorens Max Verstappen hem in 2021 versloeg.