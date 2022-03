Jacques Villeneuve is vanaf de Grand Prix van Bahrein de nieuwe columnist van FORMULE 1 Magazine. De bijdragen van de Canadese oud-wereldkampioen Formule 1 (1997) die bekend staat om zijn eigenzinnige kijk op de sport, zullen elke maandag na de race exclusief en ook in een Engelse versie op website FORMULE1.nl verschijnen. “Ik heb me altijd onafhankelijk opgesteld, zeg eerlijk hoe ik dingen zie.”

De plannen om de Nederlandse racefans via een column op FORMULE1.nl te bedienen, lagen er al jaren. In 2019 was de eerste ‘proefcolumn’ die Formule1.nl in Abu Dhabi met Villeneuve maakte meteen een succes met veel bezoek. “Maar door de pandemie is het er daarna helaas niet meer van gekomen”, legt Villeneuve uit. “Ik heb twee jaar lang bijna geen Grands Prix bezocht. Dan moet je, vind ik, ook geen columns gaan maken.”

Want één ding wil de 50-jarige Canadees meteen duidelijk maken: hij neemt zijn rol, ook als analist bij de Franse betaalzender Canal+, heel serieus. “Ik ga niet iets roepen om het roepen. Ik heb me”, zo vervolgt Villeneuve, “altijd onafhankelijk opgesteld, zeg eerlijk hoe ik dingen zie. Ik laat me in mijn werk als commentator/columnist niet in een bepaalde richting duwen. Als je je uitspreekt over een bepaald onderwerp, moet je met de eventuele consequenties daarvan leren leven. Je zult mensen van streek maken. Dat is onvermijdelijk en het geeft ook niet, zolang je maar een verklaring voor je mening hebt. Er moet een reden zijn waarom je iets zegt.”

Villeneuve staat in de Formule 1 bekend als een eigenzinnig mens, een karakter met een eigen mening. “Heb ik altijd al gehad, ook als coureur”, erkent de Canadees. Hij is daardoor in het rennerskwartier een veelgevraagd gesprekspartner: openhartig en eerlijk. Maar soms levert dat problemen op. “Het vervelendste is als woorden uit hun context worden gehaald. Dat gebeurt vaak, meestal in geschreven media. Slechts de helft van wat je hebt gezegd wordt gebruikt of weggelaten en dan zit er een helemaal geen verband meer in je uitleg, slaat het soms nergens op. Dat veroorzaakt wel eens wat schade”, stelt Villeneuve, die daar nooit echt van wakker ligt. “Als dat gebeurt, kun je het eigenlijk niet rectificeren. Want dan denkt iedereen dat je op zoek bent naar excuses.”

Jacques Villeneuve, een veelgevraagd gesprekspartner vanwege zijn mening. FOTO Getty Images

FORMULE 1 Magazine is de eerste Nederlandse partij waarmee de Canadese oud-wereldkampioen in zee gaat. FORMULE1.nl is volgens hem niet alleen een betrouwbaar en professioneel podium, kernvoorwaarden voor hem om zijn naam eraan te verbinden, maar ook perfect om de uitdijende schare Nederlandse fans te bereiken. “Nederland is een geweldig raceland. Er is altijd veel passie voor Formule 1, maar vooral door Max nu nog meer. Het is geëxplodeerd, dat hebben we vorig jaar in Zandvoort wel gezien.”

Aanvankelijk was Villeneuve een van de grootste criticasters van Verstappen, toen die op zijn zestiende al een Formule 1-contract tekende bij Red Bulls opleidingsteam Scuderia Toro Rosso. “Klopt. Dan zeg je wat je denkt: Max had ook geluk dat hij bij Red Bull zat en tijd kreeg om te leren. Dat is in deze sport niet altijd gebruikelijk. Maar”, zo verduidelijkt Villeneuve, “het is belangrijk om van mening te kunnen veranderen. Max’ evolutie is duidelijk. Hij heeft de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt en dat kan niet iedere coureur. Het is heel bijzonder hoe hij zich heeft ontwikkeld. Nu steekt hij samen met Lewis Hamilton ver boven de rest uit.”