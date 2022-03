‘Het is duidelijk, Mercedes is van zijn voetstuk gevallen. Jarenlang waren ze superieur, mindere weekenden konden gecamoufleerd worden door hun sterke motor. Maar dat is niet meer het geval. Het wordt interessant hoe er binnen het team gereageerd gaat worden, want dit zijn Toto Wolff en Lewis Hamilton niet gewend.

Ik voel wel echt mee met Sergio Pèrez: het was extreem lullig hoe hij de leiding verloor. Het was echt de vraag wie er eerder ging stoppen, hij of Charles Leclerc. Achteraf moest één van de twee de pineut zijn, misschien moet daar ook reglementair iets voor verzonnen worden. Het voordeel dat er soms gepakt wordt tijdens een safety car-situatie is extreem oneerlijk. Al denk ik dat Sergio de leiding uiteindelijk ook zonder SC verloren zou hebben, zijn outlap was al niet best en hij verloor veel tijd. Duidelijk is dat de Red Bull vliegt met de DRS open. Max Verstappen kon in Jeddah, waar bandenslijtage geen issue is, blijven aanvallen. Ook hier lieten de banden het toe dat er rondenlang geknokt kan worden, het was een geweldige show. Het lijkt er dat dit dé strijd gaat worden, een nieuwe rivaliteit. En dat is echt fantastisch, dat wordt ontzettend spannend.

Minder te spreken ben ik over Esteban Ocon. Waarom ga je in de beginfase van de race keihard het gevecht aan met je teamgenoot? Je riskeert je eigen banden en die van Fernando Alonso ook, benadeelt je team. Totaal onlogisch, dat sloeg nergens op. Ik vind ook dat iemand als Ocon die al een tijdje meedraait in de Formule 1 moet weten wanneer je wel en niet een gevecht zo agressief aangaat.

Ik was na de incidenten op zaterdag wel even benieuwd over hoe het tijdens de race zou gaan en het viel me alleszins mee. Op Ocon na was iedereen rustiger. Alleen het ongeluk van Nicholas Latifi was raar, hij maakt vaak dit soort beginnersfouten. Het zag er niet eens uit als een F1-ongeluk, alsof hij verrast wordt door die nieuwe auto’s. Hij zorgt zo wel steeds voor opwinding, zullen we maar zeggen… Kijkend naar de bocht waar Mick Schumacher crashte, vind ik het verwonderlijk dat de ervaren architecten die dit circuit hebben ontworpen niet kunnen inschatten dat die bocht zó gevaarlijk is. Daar hoef je alleen maar voor naar een paar foto’s te kijken, berekeningen zijn niet eens nodig.

We kunnen stellen dat meedoen om de prijzen voor Mercedes er niet meer inzit. George Russell kan nog enigszins met de auto overweg. Misschien komt dat door zijn jaren bij Williams, waar hij ook een moeilijke auto moest rijden. Maar Lewis Hamilton komt totaal niet uit de verf. Hij heeft altijd een perfecte auto gehad, hij hoefde nooit te pushen omdat ze zoveel sneller waren. In de race gisteren deed hij het nog aardig, maar op zaterdag kwam hij er niet aan te pas. De auto lijkt momenteel niet bij zijn rijstijl te passen. Je kan een motor sterker maken, maar pk’s vind je niet zo snel en als het chassis dan niet werkt…

Het kampioenschap is heel ver weg voor Mercedes. Tegen de tijd dat ze weer mee kunnen doen, zijn Leclerc en Verstappen al veel te ver weggelopen. Interessant wordt wel hoe het team reageert. En wat te denken van de reacties op Mercedes’ hoofdkantoor en die van de sponsoren: daar is men dit ook niet gewend. En met de budget cap is het moeilijk koers veranderen.’

