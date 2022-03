Ferrari’s Carlos Sainz knijpt zijn handen dicht met zijn derde plek in Saoedi-Arabië. De Spanjaard kwam met wat geluk op die podiumplek terecht en moest daarna diep gaan om hem te behouden.

Sainz lag na de start namelijk op koers voor een vierde plaats, maar profiteerde van de timing van de safetycar. Koploper Sergio Pérez was namelijk net daarvoor naar de pits gegaan, terwijl Charles Leclerc, Max Verstappen en Sainz met veel minder tijdverlies onder de safetycar konden pitten. Leclerc en Verstappen kwamen zo voor Pérez weer naar buiten, Sainz juist pal naast de Mexicaan.

Volgens Sainz zat hij er echter voor, en gaf de Mexicaan hem niet genoeg ruimte. Red Bull droeg Pérez uit voorzorg op de positie aan Sainz te laten, die deze daarna niet meer afstond. “Het was close met Sergio. Hij had denk ik pech met de safetycar, maar regels zijn regels”, stelt Sainz. “Ik zat gewoon net voor hem bij de safetycar-lijn, dus het was mijn positie.”

“Daarna ging het erom P3 vast te houden”, vervolgt Sainz, volgens wie dat niet makkelijk was. Vooral niet na de late herstart na een virtual safetycar. “Die laatste tien rondjes, op koudere banden, waren de Red Bulls super snel. Ze vlogen echt.” Sainz hield echter stand, en is tevreden over hoe het ging. “Vergeleken met in Bahrein heb ik een stapje gezet. Er zit nog wel wat meer in, maar dat komt wel.”

