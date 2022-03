Red Bull-topman Helmut Marko is na de Grand Prix van Saoedi-Arabië lyrisch over winnaar Max Verstappen, zijn oogappel. “Zijn inhaalacties zijn ongelofelijk.”

“Dit was een van de beste races die ik de afgelopen tien jaar heb gezien”, staat Marko in klein comité, met onder meer FORMULE 1 Magazine, nog na te genieten van het rondenlange straatgevecht tussen Verstappen en Ferrari’s Charles Leclerc in Jeddah.

Na meerdere duels en inhaalpogingen, wist Verstappen de strijd drie rondjes voor het eind met een combinatie van brein, branie en bravoure in zijn voordeel te beslissen. Typisch Verstappen, weet Red Bulls mannetjesmaker. “Dít is Max”, jubelt hij.

‘Ongelofelijke inhaalacties’

Alle lof dus voor Verstappen, al haalt Marko aan dat Red Bull het spelletje zelf ook slim heeft gespeeld in Saoedi-Arabië. “We hebben vrijdag na de trainingen namelijk een kleine achtervleugel erop gezet, dat was onze strategie. We hadden daardoor meer topsnelheid.”

“Oké, in de eerste sector verloren we telkens twee tot drie tienden, maar uiteindelijk heeft het goed uitgepakt. De topsnelheid maakte vandaag het verschil.” En Verstappen, dus. “Geef hem een kans, en hij pakt hem. Zijn inhaalacties zijn ongelofelijk.”

