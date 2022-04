Dat hij na drie races op de tweede plaats in het kampioenschap zou staan, had George Russell niet verwacht. De Mercedes-coureur weet dat de W13 op dit moment niet op die plek thuishoort, maar het toont volgens hem des te meer aan dat Mercedes een betrouwbare auto heeft en alle resultaten heeft gemaximaliseerd.

Hoewel Mercedes in de eerste drie races qua snelheid niet zo goed voor stond, blijkt het met de betrouwbaarheid nog altijd goed te zitten. Lewis Hamilton en George Russell kwamen in alle races over de streep, waardoor Mercedes toch onverwachts op de tweede plaats bij de constructeurs staat. Ook bij de coureurs staat er een Mercedes op nummer twee: Russell heeft 37 punten en staat daarmee voor Carlos Sainz, Sergio Pérez, Hamilton en Max Verstappen. Tot verbazing van de Brit zelf.

“Ik ben blij verrast door de tweede plats in het kampioenschap,” zegt Russell, “maar zoals ik al eerder zei verdient het team hier alle lof voor, aangezien ze ons tot nu toe een zeer betrouwbare auto hebben gegeven. We moeten er staan om te profiteren van dit soort resultaten.”

Dat hij nu tweede staat, komt niet door de snelheid van de W13, weet Russell ook. “Maar het is een respectabele start van het seizoen met de manier waarop we erin geslaagd zijn om ons gebrek aan prestaties te optimaliseren. We hebben in elke race het resultaat gemaximaliseerd. Ik denk niet dat we betere resultaten hadden kunnen pakken en dat is een lichtpuntje.”

Voorlopig wordt het nog even doorbijten voor Hamilton en Russell, aangezien Mercedes ‘niks substantieels’ op de korte termijn heeft staan voor updates. “Dat gaat niet van de ene op de andere dag gebeuren, dat gaat een aantal races duren. Het zullen kleine dingen zijn, het zullen kleine stappen zijn maar we weten dat onze rivalen hetzelfde zullen doen, dus het is misschien niet duidelijk voor de buitenwereld dat we vooruitgang hebben geboekt, omdat Ferrari en Red Bull ook vooruitgang zullen boeken”, besluit Russell.

