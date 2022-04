Mercedes moet ‘geduldig en gedisciplineerd’ blijven nu het team strijdt om terug te keren aan de top, stelt George Russell. Volgens hem kan het nog wel een paar races duren voordat Mercedes met substantiële upgrades aan de W13 komt.

Mercedes kende een teleurstellend begin van 2022. Het team dat vorig jaar nog de constructeurstitel voor de achtste keer op rij in de wacht sleepte worstelde plots om Ferrari en Red Bull bij te houden. Lewis Hamilton bereikte in Saoedi-Arabië Q2 niet eens en was verbaasd om te horen dat de tiende plek, die hij in de race behaalde, een punt opleverde. Voorlopig lijken de problemen met de W13 nog niet opgelost te worden en Mercedes heeft volgens George Russell nog een lange weg te gaan.

“We staan ver achter op Ferrari en Red Bull”, weet Russell ook. “In Jeddah stonden we waarschijnlijk nog meer naar achteren en we begrijpen nu ook waarom. Maar natuurlijk, zelfs al is alles geoptimaliseerd, liggen we zo’n vijf tot zes tienden per ronde achter.” Dat gat moet Mercedes nu zien te overbruggen, maar in Australië gaat dat nog niet gebeuren. “We hebben dit weekend niks substantieels meegenomen.”

Uiteindelijk zal het bij Mercedes draaien om geduld, denkt Russell. “We moeten gedisciplineerd en geduldig blijven omdat we zo ver achterstaan en vanwege het budgetplafond kunnen we er nu geen geld tegen gooien”, aldus Russell, die ook weet dat de trial and error-methode niet meer werkt. “We moeten in onze processen geloven en de upgrades meenemen wanneer we het volledige vertrouwen hebben dat ze naar behoren werken.” Wanneer dat zal gebeuren? “Dat gaat nog wel een aantal races duren.”