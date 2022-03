Als Mercedes het probleem met porpoising, het gestuiter van de bolide op de rechte stukken, oplost, dan zou volgens George Russell ’99 procent’ van de problemen met de W13 verdwijnen.

Porpoising is al sinds de testdagen een probleem voor Mercedes. Het probleem is na twee races nog niet opgelost, al klonk er bij het team nog hoopvol geluid dat het binnen twee tot drie races opgelost zou kunnen zijn. Vooralsnog moeten Lewis Hamilton en George Russell het dus nog even doen met de stuiterende W13, wat zijn negatieve invloed heeft op de snelheid van het team.

“Er zijn zoveel verschillende factoren, de mechanische stijfheid van de auto en die van de vloeren, het design van de vloer en de bandenspanning”, somt Russell de mogelijke oorzaken van het porpoising op. “Dat geldt ook voor de motormodus. Hoe sneller je gaat, hoe erger het wordt. Dat maakt het lastiger voor de kwalificatie omdat we dan de motoren op maximaal vermogen zetten. Dan gaan we sneller op de rechte stukken, wat meer downforce genereert en weer meer porpoising veroorzaakt.”

“We zijn nog steeds aan het leren, daarom is het dan ook allesbehalve optimaal”, vervolgt Russell. Er is volgens hem wel hoop: “Als we dit oplossen, dan zou dat 99 procent van onze problemen verhelpen.” Daarmee wijkt zijn mening wat af van die van teamgenoot Hamilton, die stelt dat de Mercedes ‘meer grip en meer vermogen’ nodig heeft, en dat porpoising dus niet het enige probleem met de W13 is.

Foto: Motorsport Images