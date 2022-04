George Russell mocht in Melbourne voor het eerst in zijn Formule 1-carrière in een Mercedes-uniform naar het podium. De Engelse coureur werd zondagochtend achter Charles Leclerc (Ferrari) en Sergio Pérez (Red Bull) derde in de Grand Prix van Australië.

Russell was de race vanaf de zesde plaats vertrokken. Hij had net als teamgenoot Lewis Hamilton (gestart vanaf P5) een uitstekende start en ging direct voorbij aan Lando Norris. Russell lag lange tijd vijfde, maar profiteerde optimaal van zijn pitstop. Die vond plaats net op het moment dat de safetycar naar buiten was gekomen en dat betekende dat hij kon opschuiven naar de derde plaats.

In het vervolg van de race werd hij op de hielen gezeten door Pérez die hem uiteindelijk ook voorbij ging. Een vierde plaats leek het maximaal haalbare, maar door de uitvalbeurt van Max Verstappen mocht Russell alsnog naar het podium. “Het is duidelijk dat we vandaag wat geluk hebben gehad, misschien zelfs wel twee keer”, aldus Russell direct na afloop van de race. “Maar goed, dat nemen we dan maar op de koop toe.”

Achter Russell werd Hamilton vierde en dat betekent dat Mercedes, na een moeizame start van het seizoen, weer helemaal terug lijkt. “Er wordt thuis in Brixworth zo hard gewerkt en dat maakt het extra bijzonder”, vervolgde Russell. “We geven nooit op en blijven vechten. We hadden dit weekend een flinke achterstand op onze rivalen, maar we staan nu toch weer op het podium.”

Daar stond Russell overigens niet voor het eerst. Vorig seizoen werd hij n dienst van Williams tweede in de totaal verregende Grand Prix van België.