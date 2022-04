Lewis Hamilton wil ondanks de stroeve seizoenstart nog niet opgeven. Hamilton hoopt dat hij zich dit jaar nog in de titelstrijd kan mengen en blijft ‘liever optimistisch’: “We hebben nog twintig races te gaan.”

Hamilton had gehoopt dat hij na vorig jaar alsnog voor zijn achtste titel kon gaan, maar daar heeft het nu nog geen schijn van. Hij staat na drie races op de vijfde plek met 28 punten terwijl Charles Leclerc er al 71 heeft. De Mercedes W13 is bovendien nog niet in staat om races te winnen, al hoopt Hamilton dat de problemen snel opgelost worden. Voor nu ziet het er nog niet hoopgevend uit voor de zevenvoudig wereldkampioen, maar hij heeft geen zin om te veel naar de negatieve kanten te kijken.

“Ik blijf liever optimistisch”, zegt Hamilton. “Er zijn nog twintig races te gaan”, benadrukt hij. “Realistisch gezien ontwikkelen de topteams op hetzelfde tempo. Of dat het geval zal zijn met de nieuwe auto’s? Wie weet. Maar ik hoop echt dat we ons in de strijd kunnen mengen.”

“Alle kleine verbeteringen die wij maken, zullen zij (Ferrari en Red Bull, red.) waarschijnlijk ook maken, het zal dus niet makkelijk worden”, weet Hamilton. “En ja, het gat is behoorlijk groot op dit moment maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Hamilton gaf onlangs al aan dat de verbeteringen aan de W13 snel moeten komen. “Er zijn verbeteringen in de performance te vinden en we hebben het nú nodig, niet over twee of drie races”, voerde hij de druk op zijn team wat op. Hij zou deze week aanschuiven bij meerdere Zoom-meetings om zijn team te helpen op zoek naar wat meer snelheid. “Ik moet die aanmoediging en energie hoog houden.”