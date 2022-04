George Russell wil vooralsnog niet denken aan de toppositie bij Mercedes. Hij ziet voor nu Lewis Hamilton als ‘aanvoerder van het team’: “Zo hoort het ook.”

Russell wil zich uiteraard bewijzen bij Mercedes, maar gaf onlangs al aan dat hij het voorlopig nog niet wil opnemen tegen teamgenoot Hamilton. Hij wil nu eerst samenwerken om Mercedes weer aan de top te krijgen en denkt voorlopig dan ook niet aan de nummer één positie binnen het team.

“Soms heb je wel eens dat er twee coureurs in verschillende fases van hun carrière zitten”, zegt Russell. “Er is géén nummer één of twee bij Mercedes, maar in je achterhoofd vecht je voor die toppositie, je wil die ene zijn.”

“Voor ons beiden is dat niet het geval omdat Lewis hier al zo lang zit; ik ben de nieuweling binnen het team en ik ga niet proberen de leider van het team te zijn als ik het moet opnemen tegen de grootste aller tijden die hier al tien jaar zit”, voegt Russell toe. “Hij is als het ware de aanvoerder van het team en zo hoort het ook.”

Russell heeft al drie races naast de zevenvoudig wereldkampioen gereden en is onder de indruk van hem. Niet alleen vanwege zijn vaardigheden op de baan, maar ook voor de manier waarop hij zijn hobby’s en werk combineert.

“Ik denk dat dit iets is wat ik echt bewonder van Lewis”, vertelt Russell. “Hij doet veel moeite om zich te verdiepen in andere sporten of muziek en het is een manier om je gedachten weg te nemen. En ik ben zo gefocust op het racen. Ik geef mijn hele leven om succesvol te zijn in de cockpit, maar soms kun je overdrijven. Als je jezelf geen seconde de tijd geeft om te ademen, zal je er gewoon in verstikt raken en zal je niet het maximale uit je prestaties halen”, besluit de Mercedes-coureur.