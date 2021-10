Voor het eerst in jaren zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat de twee wereldtitels in de Formule 1 dit seizoen niet bij één en hetzelfde team terechtkomen.

De Formule 1 bestaat al sinds 1950 en in de eerste seizoenen werd alleen gestreden om de wereldtitel voor coureurs. Pas sinds 1958 wordt er ook jaarlijks een titel uitgereikt voor het beste team. Vaak is dat het team dat ook de individuele kampioen levert, maar het komt af en toe voor dat dat niet het geval is.

Slechts negen keer een uitzondering

In de 63 seizoenen dat er twee kampioenstrofeeën werden uitgereikt, eindigden die 54 keer in dezelfde prijzenkast. Alleen in 1958, 1973, 1976, 1982, 1983, 1986, 1994, 1999 en 2008 was dat niet het geval. Zo won in dat laatste seizoen McLaren-coureur Lewis Hamilton zijn eerste rijderstitel, maar ging de constructeursbeker naar het Ferrari van Felipe Massa en Kimi Räikkönen.

Lewis Hamilton werd in 2008 voor het eerst coureurskampioen. Naast hem Ferrari-teambaas Stefano Domenicali met de beker voor constructeurs (Foto: BSR Agency)

Sindsdien lopen de titels echter parallel. De beste coureur van het seizoen reed sinds 2009 steevast ook bij het beste team. In 2009 was dat Jenson Button bij Brawn. Van 2010 tot en met 2013 Sebastian Vettel bij Red Bull en in de laatste zeven seizoenen stond er geen maat op Mercedes, met de individuele kampioenen Lewis Hamilton en Nico Rosberg.

De kans op een herhaling van de situatie van 2008 is dit seizoen aanwezig. Max Verstappen leidt het rijderskampioenschap met twaalf punten, maar Mercedes staat er het beste voor in het constructeurskampioenschap. Het team uit Brackley heeft 23 punten voorsprong op Red Bull.

De Formule 1-seizoenen waarin de titels werden ‘gesplitst’

Wereldkampioen coureurs Wereldkampioen constructeurs 1958 Mike Hawthorn (Ferrari) Vanwall 1973 Jackie Stewart (Tyrrell) Lotus 1976 James Hunt (McLaren) Ferrari 1982 Keke Rosberg (Williams) Ferrari 1983 Nelson Piquet (Brabham) Ferrari 1986 Alain Prost (McLaren) Williams 1994 Michael Schumacher (Benetton) Williams 1999 Mika Häkkinen (McLaren) Ferrari 2008 Lewis Hamilton (McLaren) Ferrari