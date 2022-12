Volgens de Zwitserse krant Blick heeft Williams voor de vacature van teambaas het oog laten vallen op Susie Wolff, de vrouw van Mercedes’ teamchef Toto. De Schotse zou de opvolger moeten worden van Jost Capito, die onlangs zijn vertrek bij de Britse renstal aankondigde.

De rijderscarrousel kwam onlangs tot stilstand, nadat Haas het laatste vacante Formule 1-zitje voor 2023 aan Nico Hülkenberg had gegund ten koste van Mick Schumacher. Maar daarna begon de carrousel van de teambazen met de snelheid van het licht te draaien: zo beëindigde Andreas Seidl per direct zijn contract met McLaren om het nakende Formule 1-project van Audi te gaan begeleiden. Andrea Stella is als zijn opvolger benoemd. Ferrari nam afscheid van Mattia Binotto, Fred Vasseur (Alfa Romeo) is inmiddels als de nieuwe topman aangesteld. Het nieuws kwam niet als een verrassing.

Dat was het vertrek van Jost Capito wel. De Duitser werd een paar jaar geleden door de nieuwe eigenaar van Williams, Dorilton Capital, binnengehaald om de renstal te reorganiseren en nieuw leven in te blazen. Het heeft er volgens Blicks Formule 1-volger Roger Benoit, doorgaans zeer goed ingevoerd, alle schijn van dat de aandeelhouder zo de weg vrij wil maken voor Susie Wolff (40).

De Schotse eega van Mercedes’ grootaandeelhouder en teambaas Toto zou daarmee de derde vrouwelijke teamchef worden. Claire Williams (Williams) en Monisha Kaltenborn (Sauber) gingen haar in het verleden voor. Wolff heeft een innige band met Williams. In 2014 stapte ze in Silverstone als laatste vrouwelijke coureur in voor een trainingssessie op de vrijdagochtend. Ook kent ze het klappen van de zweep als teambaas: bij Venturi Racing boekte ze in die hoedanigheid in de Formule E de nodige successen.