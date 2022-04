Max Verstappen kan leven met de tweede startplek voor de Grand Prix van Australië, maar het gevoel in de RB18 is er nog niet helemaal. Hij had op meer gehoopt voor het team, maar het vertrouwen ontbreekt nog op Albert Park: “Er is niet één ronde geweest waarin ik het vertrouwen had.”

In de laatste kwalificatiesessie, die kort onderbroken werd na de crash van Fernando Alonso, was het stuivertje wisselen tussen Verstappen en Charles Leclerc. De Monegask had in eerste instantie de pole in handen, totdat Verstappen zich verbeterde en voorlopig de eerste plaats in handen had. Maar in de laatste ronde vond Leclerc nog eens drie tienden waardoor hij morgen als polesitter vertrekt.

Over die laatste ronde op Albert Park voelde Verstappen zich ‘niet goed’. “Ik voelde me het hele weekend niet goed in de auto”, verzucht de Nederlander. “Er is niet echt één ronde geweest waarin ik het vertrouwen had. We worstelen wat. Tweede is natuurlijk nog steeds een goed resultaat, maar het voelt niet zo goed om op de limiet te zitten. We zullen het wel analyseren.”

Voor de race verwacht Verstappen dat het wel iets beter zal worden, maar het wil hem nog niet helemaal lukken dit weekend. “Waarschijnlijk wordt alles dan wat stabieler”, doelt hij op de racepace. “Dit weekend gaat alle kanten op. Ik ben natuurlijk blij met de tweede plaats, maar als een team willen we wat meer”, besluit de Red Bull-coureur.