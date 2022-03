Vanaf de vijftiende startplek wist debutant Guanyu Zhou dat hij niet zomaar in de top tien zou eindigen in Bahrein, maar aan het einde van de dag stond er toch een puntje achter zijn naam. Tot ongeloof van de Chinees: “De race was intens.”

Zhou had zaterdag een mindere kwalificatie dan zijn meer ervaren teamgenoot Valtteri Bottas, maar was in de race regelmatig in de buurt van de Fin te vinden. De twee – Bottas had een slechte start en verloor acht posities – reden zich een weg naar voren en kwamen uiteindelijk als zesde en tiende over de streep. Dat ene puntje maakte Zhou dolgelukkig na zijn debuutrace in de Formule 1.

“Ik ben zo blij, ik ben sprakeloos”, zegt Zhou. “Zoveel emoties vannacht, maar mijn eerste gedachte gaat uit naar het team: als je ziet hoe hard iedereen heeft gewerkt om te staan waar we nu staan, dat is ongelofelijk. Het was mijn grootste droom om in de Formule 1 te racen en om punten te pakken. Vannacht deden we allebei: het was al gek genoeg om op de grid te staan met de andere negentien coureurs, maar de race zelf was intens.”

“Dat was niet fysiek, maar mentaal”, vervolgt Zhou. “Ik had een probleem bij de start. De auto ging in de anti-stall in bocht 1, toen wist ik dat ik iets bijzonders moest verrichten om in de top tien te komen. Ik pushte hard en naderde Valtteri, maar toen verloor ik weer baanpositie met de safetycar. Toen klom ik weer terug naar de tiende plek, het was een ware rollercoaster.”

“Ik ben trots op dit team en mijn teamgenoot voor al het werk dat we hebben gedaan om dit resultaat te behalen. Ik zal deze dag nooit vergeten en ik zal nog wel een lange tijd nagenieten, maar dan gaat alle aandacht naar Jeddah: we willen nog veel meer bereiken”, besluit de Chinees strijdlustig.