‘Dit was echt een hele goede eerste race. Iedereen verwachtte veel van het nieuwe reglement en hoopte dat het iets positiefs zou toevoegen. Er is beloofd dat de auto’s elkaar beter zouden kunnen volgen en dat is min of meer gelukt. Maar er was iets anders dat veel minder besproken is vooraf maar wel een heel grote invloed had op de wedstrijd: de banden. Die zijn meer rigide, ze zijn makkelijker mee te werken.

Qua temperatuur zijn ze veel flexibeler dan vorig jaar, de coureurs kunnen veel agressiever zijn en echt pushen. Dat zag je aan het gevecht tussen Max Verstappen en Charles Leclerc, dat duurde zeker drie ronden lang. Vroeger was dat na één rondje al voorbij, omdat de banden oververhit waren. Dat gaf ons een goede show, het hoogtepunt van de race. Niet alleen een gevecht op de baan, maar ook één om de leiding in de wedstrijd. Dat de wereldkampioen daar ook nog eens bij betrokken was, maakte het alleen maar mooier.

We weten dat Verstappen agressief een duel aan kan gaan, maar Leclerc kan dat zeker ook. Het was een eerlijk gevecht. Ik vond het ook mooi om te zien hoe Verstappen op een gegeven moment een gat indook en eigenlijk veel te laat remde. Dat was vorig jaar echt onmogelijk geweest met die banden. Daarbij is de undercut ook minder krachtig, de temperatuur van de bandenwarmers is lager dit jaar dus je kan niet meteen vanuit de pits doorknallen. Dat creëert ruimte voor mooie gevechten. Het betekent niet dat inhalen makkelijker is geworden, het is anders. We zijn gewend geraakt aan DRS-manoeuvres, dat zag er altijd simpel uit. Maar nu kan er extreem laat en agressief geremd worden, echte divebombs zijn weer mogelijk.

Villeneuve: ‘Carlos Sainz gaat zich zeker nog in de strijd mengen, Ferrari is titelkandidaat met twee coureurs.’ Foto: LAT Images

Ferrari titelkandidaat

Ferrari deed wat ik al een beetje verwachtte, het bleek inderdaad een ‘makkelijke’ auto om te rijden en zuinig met de banden. Charles had vorig jaar had niet de competitieve auto, hij moest vaak de grens opzoeken en maakte daardoor meer fouten. Dit jaar is dat anders, hij was perfect zondag en agressief op de momenten toen het nodig was. Zijn engineer Jock Clear coacht daar ook goed. Hij was mijn race-engineer toen ik in 1997 kampioen werd, Jock kan het goed aansturen en weet wat er nodig is voor een kampioenschap.

Want dat is wel duidelijk, Ferrari is dit jaar titelkandidaat met twee coureurs. Carlos Sainz moet zich er ook in kunnen mengen. Hij had het lastig dit weekend, maar zal op banen waar hij beter uit de verf komt zeker meedoen. Net als Sergio Pérez overigens, die zal ook moeten nu Red Bull nog geen punten heeft. De Ferrari-motor heeft in ieder geval indrukwekkende vooruitgang geboekt: alle auto’s deden het goed waarbij Haas extra opviel natuurlijk. Kevin Magnussen had een goede racepace en behaalde een vijfde plek: die Haas is zeker geen slechte auto.

“Het was pijnlijk om Daniel Ricciardo onderaan te zien bungelen.” Foto: LAT Images

Hoe heeft McLaren dit zo kunnen verknallen?

Maar na een eerste weekend zijn er ook verliezers aan te wijzen. McLaren was de grootste teleurstelling van dit weekend. Zo’n ervaren organisatie, zoveel kennis en kunde van het ontwerpen van auto’s: het is ongelooflijk dat ze het zo hebben verknald. Het was echt pijnlijk om Ricciardo achteraan te zien rijden. Van Aston Martin had ik minder verwachtingen, ze hebben jarenlang een Mercedes gekopieerd. Alsof ze niet meer weten hoe je een auto ontwerpt! Hun auto ziet er niet best uit. Om bovenin mee te doen is er meer nodig dan ambitie en geld, Formule 1 is een speciale sport. Het draait niet alleen om marketing en branding.

Mercedes staat voor een moeilijke opgave. Met de eerste versie van de sidepods in Barcelona waren ze niet competitief, dus ik denk niet dat een stap terug zou helpen. Het huidige ontwerp heeft het in de simulator blijkbaar ontzettend goed gedaan, maar het functioneert niet. Er is geen tijd om het anders te doen voor de volgende race. Bovendien geeft de budgetcap nu ook minder speelruimte om terug naar de tekentafel te gaan en de auto te herontwerpen. Net als sommige andere teams hebben ze moeite met het stuiteren van de auto bij hoge snelheden, veroorzaakt door het ground effect. Daardoor hebben ze de rijhoogte moeten verhogen, waarmee ze veel downforce verliezen.

Het is heel moeilijk om zoiets tijdens het seizoen te begrijpen en op te lossen. Het deed me denken aan de eerste ground effect-auto, de Lotus in 1977 waar Mario Andretti mee reed. Zij hadden hetzelfde probleem. De turbulentie onder de auto zorgde voor teveel vibratie en er was niet mee te rijden. Dat heeft ze destijds een jaar gekost om op te lossen. Met het concept van Mercedes zie je maar weer: een simulatie is ook maar een simulatie. Je komt er pas op de baan achter of het echt werkt.’

Jacques Villeneuve

Doortesten of terug naar de tekentafel? LAT Images