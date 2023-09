Red Bull Racing heeft tot dusver alle races gewonnen in 2023 en staat mijlenver voor op de concurrentie. Het team kan komend weekend In Singapore de constructeurstitel al binnenhalen, terwijl er daarna nog zeven races resten.

Het team uit Milton Keynes is al het gehele seizoen lang bezig met het schrijven van historie. De werkgever van Max Verstappen en Sergio Pérez heeft inmiddels al 583 punten verzameld. Mercedes volgt op ruime achterstand met 273 punten en Ferrari met 228.

Singapore

Inclusief Singapore staan er nog acht races op de kalender, waaronder drie sprintweekends. Dit betekent dat er in totaal nog 353 punten te behalen zijn dit seizoen. Het huidige gat tussen Red Bull en Mercedes is 310 punten. Dat houdt in dat Red Bull 43 punten moet uitlopen op de Duitse renstal om de titel in de wacht te slepen.

Als Red Bull een één-twee finish scoort en Mercedes buiten de punten valt, dan prolongeert het team uit Milton Keynes de constructeurstitel al in de Aziatische stadsstaat. Wanneer Red Bull niet als eerste en tweede eindigt, is het onmogelijk de titel binnen te slepen op het Marina Bay Street Circuit en zal het nog even geduld moeten hebben.

Red Bull is kampioen in Singapore als:

Red Bull finisht één-twee zonder de snelste raceronde en Mercedes scoort geen punten

Red Bull finisht één-twee en rijdt de snelste raceronde, Mercedes scoort maar één punt of minder

