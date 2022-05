Het is al een tijdje een hype, deze week is het dan zover: de eerste Formule 1 Grand Prix van Miami op het nieuwe Miami International Autodrome. Het circuit is 5,42 kilometer lang, telt negentien bochten en flink wat rechte stukken. Gaandeweg scheuren de coureurs langs de veelbesproken nephaven met nepwater, flink wat hospitalities en het niet te missen Hard Rock Stadium. Maar hoe ziet een rondje over het Miami International Autodrome eruit? FORMULE 1 reed alvast een virtueel rondje.

