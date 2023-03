Saif Ben Sulayem, zoon van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, is om het leven gekomen bij een auto-ongeluk in Dubai. Een FIA-woordvoerder heeft inmiddels het tragische nieuws bevestigd en heeft aangeven dat de president om privacy heeft gevraagd.

Net als zijn vader was Saif een groot autosportliefhebber. Hij reed in 2016 in de Formule 4 UAE-serie en nam het destijds op tegen onder anderen Logan Sargeant en Oscar Piastri. Hij boekte verschillende zevende en achtste plaatsen, maar zette zijn carrière niet internationaal voort.

Mohammed Ben Sulayem werd in december 2021 verkozen tot FIA-president en nam het stokje over van Jean Todt. Daarvoor had hij een succesvolle carrière als rallyrijder opgebouwd en hij wordt gezien als één van de meest prominente autosportfiguren in het Midden-Oosten.