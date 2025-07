De kansen voor een Formule 1-race in Zuid-Afrika – op het circuit van Kyalami – lijken verder te stijgen. De minister van Sport, Kunst en Cultuur, Gayton McKenzie, vertelde gisteren in zijn begrotingstoespraak voor het Zuid-Afrikaanse parlement dat er veel geld beschikbaar zal worden gemaakt voor de Formule 1, grotendeels door sponsors. Het departement van McKenzie zal in 2025/2026 nog 60 miljoen euro beschikbaar stellen voor sport, stelde hij.

De laatste keer dat er een F1-race in Zuid-Afrika werd gehouden was alweer in 1993. Die race werd destijds gewonnen door Alain Prost.

Het is de ambitie van Formula One Management en de FIA om met de sport snel terug te keren naar het Afrikaanse continent. Naast Zuid-Afrika hebben ook andere landen interesse, waaronder Rwanda, Tanzania en Marokko. Onlangs keurde de FIA al de plannen goed van Kyalami om te voldoen aan de zogenoemde Grade 1-status, vereist om een F1-race te mogen organiseren. De upgrades zullen een dikke acht miljoen euro gaan kosten, vertelde McKenzie. Dit bedrag zal opgehoest worden door onder andere grote sponsors als MTN, MultiChoice en Heineken. Ook miljardair Johann Rupert en de gefortuneerde circuiteigenaar Toby Venter willen eventueel bijdragen.

‘Hoogste tijd voor terugkeer’

Volgens McKenzie zal het circuit over een half jaar klaar zijn voor de Formule 1. De geplande upgrades veranderen overigens niets aan de 4,522 km lange lay-out van het circuit, maar richten zich op veiligheidsverbeteringen zoals betere barrières, omheiningen en drainage.

McKenzie noemt het de hoogste tijd dat de Formule 1 terugkeert naar Afrika. “Het kan geen wereldkampioenschap genoemd worden als een heel continent niet meedoet. In 2010 waren we gastheer van het beste WK. Waarom zouden we dit niet aankunnen”, aldus McKenzie. Hij bevestigde dat er later deze maand een cruciale bijeenkomst met F1-bazen zal plaatsvinden.

