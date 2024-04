FORMULE 1 Magazine bestaat in 2024 maar liefst 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan duiken we de archieven in op zoek naar een leuk verhaal. Met deze keer een vragenvuur voor Fernando Alonso, die onlangs voor twee jaar bijtekende bij Aston Martin. In 2014, vlak na de GP van China, spraken we met hem over zijn vijfde seizoen bij Ferrari. ‘Van een ommekeer is nog geen sprake’

Uit: FORMULE 1 Magazine, 2014, editie 5 / Door: Linda van der Heide / Fotografie: Sutton en Peter van Egmond

Het is een roerige week geweest. Hoe heb je die ervaren?

“Het team kwam met belangrijk nieuws naar buiten en verder hebben we in China een poging gedaan om de situatie te verbeteren, wat competitiever te zijn en in ieder geval beter voor de dag te komen dan bij de eerste drie races. We willen terugvechten en in deze race is dat aardig gelukt.”

Was het verontrustend voor jou dat je er de eerste races niet bij zat?

“Ik denk dat we eerlijk moeten zijn over onze situatie. Dit is niet wat willen. Ik denk dat er veel ruimte voor verbetering is, op elk gebied. We hebben een lange weg te gaan, maar het kampioenschap is ook nog lang. We weten dat we in de komende races niet zo snel zullen zijn als Mercedes. Dat team heeft een voorsprong op ons, maar als we maximaliseren wat we nu in handen hebben en zo veel mogelijk punten scoren, kunnen we later in het seizoen hopelijk competitiever voor de dag komen.”

Marco Mattiacci, Ferrari’s nieuwe teambaas, heeft geen enkele ervaring met de Formule 1. Kan dat een probleem worden, denk je?

“Ik denk dat we hem wat tijd moeten geven en zien hoe hij zich de situatie eigen maakt. Het is nog te vroeg om te zeggen of het een goede of een slechte keuze is geweest. Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat hij toegang heeft tot alle faciliteiten, dat hij over alle technische informatie beschikt en dat het team achter hem staat en hem helpt zich thuis te voelen. Ik hoop echt – en dat doen we allemaal – dat hij het team vooruit kan helpen.”

Photo: Peter van Egmond

Voor velen kwam het als een schok om te zien dat de teambaas zo vroeg in het seizoen vervangen werd. Is dat volgens jou voldoende om het seizoen te redden?

“Ik denk dat we eerst moeten kijken naar de reden achter het besluit van Stefano. Hij wilde de verantwoordelijkheid niet langer dragen en dat moeten we respecteren. Hij heeft daarmee een heel zware keuze gemaakt. Het is niet eenvoudig als je zo’n bevoorrechte positie hebt in de Formule 1 om te zeggen: ‘Misschien is het beter als ik stop.’ Dat heeft hij wel gedaan, juist om Ferrari te helpen. Dat is iets wat we niet moeten vergeten en wat we moeten respecteren. Deze beslissing betekent niet dat we vanaf deze race opeens een seconde sneller zijn. Want het is niet zo dat Stefano persoonlijk aan de voor- of achtervleugel zat te sleutelen. We hebben dus tijd nodig om beter te worden en terug te keren op het niveau uit het verleden.”

Heb je al een kans gehad om met je nieuwe teambaas te praten over wat je graag veranderd zou hebben?

“We moeten hem de tijd geven; hij is écht nieuw in de autosport. Dit was een stressvol weekend voor hem, er gebeurde veel en hij moet alles nog leren. Hij doet zijn best, luistert veel, maakt aantekeningen en is een slimme man. Ik denk dat hij er snel klaar voor is en dan met goede ideeën zal komen.”

Wat zal Ferrari nog het meest gaan missen met het vertrek van Stefano?

“In de eerste plaats is Stefano een geweldige man. Het is geen geheim dat wij goede vrienden zijn. Stefano heeft een aantal heel goede keuzes gemaakt, terwijl hij de pech heeft gehad dat Ferrari onder zijn bewind drie keer – in 2008, 2010 en 2012 – net naast de titel greep. Als het anders had uitgepakt, had hij drie kampioenschappen voor het team kunnen winnen.”

Hoe komt het dat je na zo’n moeilijke race in Bahrein nu wel in staat bent om op het podium te eindigen?

“In Bahrein hebben we een paar nieuwe onderdelen getest. Die werken goed, waardoor het nu iets beter gaat. Maar dit houdt nog niet in dat we het gat met de concurrentie hebben gedicht. Dit is de eerste stap van vele. Laten we met het oog op de race in Barcelona vooral kalm blijven, niet gaan dromen en hier geen conclusies aan verbinden. Dit is een mooie oppepper, maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Dit verhaal verscheen eerder in FORMULE 1 Magazine in 2014, nummer 5

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)