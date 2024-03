FORMULE 1 Magazine bestaat in 2024 maar liefst 30 jaar. Ter gelegenheid daarvan duiken we elke zaterdag de archieven in op zoek naar een bijzonder verhaal. Zeven jaar geleden, in 2017, lieten oude tegenstanders van Max Verstappen zich uit over het rijden met een kart tegen hem. Ze wisten toen al dat er een groot kampioen in hun voormalige tegenstander schuil ging. Een terugblik op wat ze destijds vertelden.

‘Max is een karter in een F1-auto’

Zijn concurrenten van weleer zijn het er allemaal over eens: al in de karts was Max Verstappen van de buitencategorie. Bloedsnel, zeer professioneel en uitzonderlijk gefocust. Eigenschappen die hij onveranderd heeft meegenomen naar de Formule 1. We blikken met vier oude kartmaten van Max Verstappen terug op die tijd.

Tekst: Vincent Sondermeijer

Peter Hoevenaars

Kartte van 2007 tot en met 2010 tegen Verstappen

‘Max was als kind al een professional’

““De laatste twee jaar dat we tegen elkaar reden, op internationaal niveau, was ik zeker tegen Max opgewassen. Als je dan in een race dicht bij elkaar zit en je ziet een gaatje, ga je ervoor. In die tijd vind je dat een gewone inhaalactie. Maar als je ziet dat hij nu Formule 1 rijdt, maakt dat het achteraf wel speciaal. Toen ik voor het eerst tegen Max reed, keek ik niet echt tegen hem op. Als jong mannetje wist ik natuurlijk dat zijn vader Formule 1 had gereden en dat was wel interessant, maar op de baan was hij gewoon een tegenstander.

In het karten zijn de verschillen enorm klein. Ik herinner me dat ik in de kwalificatie een keer vijf duizendste te langzaam was; stond ik gelijk vijfde. Maar Max was altijd snel. Toen hij nog heel jong was, waren hij en Jos al veel professioneler dan de andere jongens. Dat is denk ik het kleine beetje extra geweest. Max zat drie, vier dagen per week op het circuit. Normale jongens als ik, die nog op school zaten, trainden een of twee keer per week. En Max was natuurlijk gewoon heel goed. Ik gun het hem hartstikke dat hij nu succes heeft in de Formule 1. Hij heeft er alles voor gegeven. Van jongs af aan is hij er fulltime mee bezig geweest, met maar één doel. Dat is het verschil met de jongens die het niet halen. Ik was ook goed, maar ik had altijd nog mijn opleiding ernaast.

Vorig jaar heb ik nog gereden in de ADAC GT Masters, maar op een gegeven moment moet je realistisch zijn en erkennen dat racen het niet gaat worden. Ik ben afgestudeerd en werk nu in het drukwerkbedrijf van mijn vader. Daar ligt mijn toekomst. Mijn vader vertelt soms aan klanten dat ik Max wel eens heb verslagen. Blijft leuk om over te praten!”

Dave Blom

Kartte in 2011 en 2012 tegen Verstappen

‘Gelijk na de start al ongelofelijk snel’

“Ik versloeg Max wel eens: op de PlayStation! Ik zat niet op school, hij zat niet op school, dus dan zaten we op een dag vier, vijf uur tegen elkaar te racen. We waren allebei hartstikke competitief. Nu nog trouwens. Als Max tijd heeft, spelen we online een potje Fifa tegen elkaar. Zit hij weer te lachen als hij van me wint en andersom precies hetzelfde. Omdat we twee jaar schelen, kartte ik altijd een klasse hoger dan hij, maar we gingen wel met elkaar om.”

“In 2011 kwamen we elkaar voor het eerst echt op de baan tegen. Op hoog niveau: in het EK en WK. Tijdens de trainingen was ik wel eens sneller, maar in de races eindigde Max altijd voor me. Hij was na de start gelijk zó geconcentreerd en snel. Na de eerste bocht konden we hem al niet meer inhalen. Max en Jos deden er ook alles aan om te winnen. Hun motoren en chassis waren altijd heel goed. Als ze na de trainingen voor een race vonden dat het niet helemaal lekker liep, gingen ze ’s avonds naar een andere kartbaan verderop om door te testen. Er zat zo veel passie achter.

Ik herinner me nog een race in Japan. Ik lag vijfde, Max derde. Zie ik ineens hoe hij die twee voor hem gewoon even in één bocht binnendoor inhaalt. Strakke actie, denk je dan. Dat zie je nu ook in de Formule 1. Hij plant zijn acties waar je ze niet verwacht, zet ’m ernaast, je bent even je concentratie kwijt en dan is hij al weg. Voor mij was het financieel helaas niet mogelijk de stap naar de raceauto’s te maken. Af en toe kom ik nog op het circuit, als rijderscoach. Ik werk nu als verkoper bij een BMW-dealer. Max en ik hebben altijd contact gehouden; hij is een goede vriend van me. Ik spreek hem regelmatig en heb oud en nieuw bij hem in Monaco gevierd. In mei zie ik hem weer, bij de Grand Prix van Monaco.”

Jordy Lievens

Kartte van 2006 tot en met 2009 tegen Verstappen

‘Hij had rekken vol karts’

“Op Spa had ik een keer een goed weekend. Tijdens de trainingen en de races had ik best een sterke indruk gemaakt. Max zei: ‘Zo, die gaat snel!’ Toen al wist je dat je goed bezig was als Max Verstappen zoiets over je zei. Ik begon mijn kartcarrière toen ik een jaar of zeven was, precies tegelijk met Max. In mijn eerste wedstrijd zette hij me op een ronde achterstand, maar aan het einde van het seizoen was het verschil al een stuk kleiner. Met de rest van de deelnemers tenminste, want tegen Max kon niemand op. De rest vocht om de tweede plek. Het aantal wedstrijden dat hij niet won, kan je op de vingers van één hand tellen. Dat kwam dan door een uitzonderlijk foutje, of motorpech.

We wisten eerst nog niet echt wie Max was en dat zijn vader in de Formule 1 had gereden. Na verloop van tijd kwamen we daarachter. Mijn vader en ik hebben zelfs nog een kart gekocht van Max en Jos. Die gingen we ophalen in hun werkplaats. Onze mond viel open: rekken vol karts, een eigen testbank, motortjes voor het uitkiezen. Als je dat vergeleek met ons… ik had één kart per seizoen. Als we niet reden, speelde ik op het circuit met de andere coureurs van mijn leeftijd. Max was wel een heel vriendelijke jongen. Je kon met hem babbelen en dan merkte je niet aan hem dat hij er met kop en schouders bovenuit stak.

Nu Max in de Formule 1 is terechtgekomen, volg ik hem met extra belangstelling. Ik heb toch jarenlang tegen hem geracet. Ondanks dat ik uit België kom, ben ik eerder voor Max dan voor Stoffel Vandoorne. Gewoon, door al die ervaringen en herinneringen van vroeger. Laatst hebben vrienden van mij Max ontmoet. Ze noemden mijn naam en hij kende me nog. Zolang hij me niet is vergeten, ben ik tevreden.”

Bas Lammers

Racete in 2012 en 2013 tegen Verstappen

‘Fouten waren zeer zeldzaam’

“Eind 2013 stond ik met Max aan de start in Las Vegas. Daar is elk jaar de traditionele kartrace midden in de stad, op de parkeerplaats van het Rio-hotel. De allerbeste karters uit Amerika en Europa doen mee. Max won alle heats. Hij hoefde alleen de finale nog als eerste te finishen en dan zou hij tienduizend dollar winnen. Hij maakte een topstart, maar toen sloeg zijn motor af. Enorme pech, al was iedereen allang ondersteboven van hem. Dat jaar reden Max en ik het EK en WK. Die won hij allebei. Hij was echt superieur. Overal waar we kwamen zat Max er vanaf de eerste training goed bij. Voor ons was hij de referentie. Op heel zeldzame momenten maakte hij een fout; daar moesten we dan direct van profiteren. Hij werd wel eens verslagen, want niemand is onverslaanbaar, maar het kostte veel moeite.

Voordat ik tegen Max kartte, had ik al Formule Renault gereden. Dat ging goed, maar ik had niet de juiste mensen om me heen die me verder konden helpen in de autosport. Daarom ging ik terug naar de karts. Toen ik daar in 2012 voor het eerst tegen Max uitkwam, was het meteen duidelijk dat hij bijzonder snel was. Maar dat wist ik al vanaf het allereerste begin. Ik sprak Jos af en toe op de kartbaan en wist dat hij er alles voor opzijzet als hij iets wil.”

“Vanaf het moment dat Jos Max in een kart zette was het duidelijk: hij moest en zou naar de Formule 1. Max zelf heeft er ook alles aan gedaan. Altijd was hij druk met wedstrijdbeelden bekijken. Na elke training en wedstrijd maakte hij zijn kart schoon. Ik ben enorm blij en trots dat ik het privilege heb gehad om met Max te racen. De meeste Formule 1-coureurs zijn allang weg uit de karts, Max niet. Daardoor is hij nu eigenlijk een karter in een F1-wagen. Hij is één met zijn auto, zoals hij één was met zijn kart. Hij laat zien dat het karten hem heel veel heeft geleerd, wat me ook erg trots maakt.”

Dit verhaal verscheen eerder in FORMULE 1 Magazine in 2017, nummer 6

