De rivaliteit tussen de jonge Max Verstappen en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is waarschijnlijk één van de spannendste titelgevechten uit de recente geschiedenis van de Formule 1.

ADVERTORIAL

Hamilton en Verstappen botsen met elkaar in Monza 2021. Foto: Peter van Egmond

Max Verstappen vs Lewis Hamilton

Regerend wereldkampioen Hamilton voelt de hete adem van Max Verstappen. Vrijwel iedere race is het nek-aan-nek en het verschil in punten in het klassement is al het hele jaar klein.

Vooralsnog is het Verstappen niet gelukt om Hamilton van de troon te stoten, maar dit seizoen is er voor het eerst een reële kans dat het hem gaat lukken. De emoties tussen beide coureurs lopen soms hoog op en het heeft er alle schijn van dat deze kampioensstrijd de annalen zal ingaan als één van de meest memorabele.

Rosberg en Hamilton kegelen elkaar van de baan in Spanje 2016. Foto: Motorsport Images

Lewis Hamilton vs Nico Rosberg

Voordat Verstappen in de spiegels van Hamilton verscheen, had de Brit een intense rivaliteit met zijn goede vriend uit jongere jaren Nico Rosberg.

Hamilton-Rosberg leek een perfect koppel toen Lewis Hamilton in 2013 team-Mercedes kwam versterken. Zijn maatje Rosberg reed al sinds 2010 voor het team. De sfeer sloeg echter al snel om toen het daaropvolgende jaar de V8’s werden verruild voor V6 hybrides en het kampioenschap een persoonlijke strijd werd tussen de twee coureurs van Mercedes.

De strijd om de titel in 2014 werd gewonnen door Hamilton. Dat was een domper voor Rosberg, maar de relatie raakte pas echt bekoeld toen Hamilton schade opliep in de Belgische GP en Rosberg daarvoor verantwoordelijk hield. Ook in 2015 was Hamilton de snelste, maar het jaar daarop wist Rosberg zich te herpakken en kroonde zich na een bittere strijd tot wereldkampioen. Daarna kondigde hij plotseling het einde van zijn carrière aan. De rivaliteit tussen de twee leeft nog voort, nu beiden eigenaar zijn van een Extreme E-team.

Vettel en Webber crashen met elkaar in Turkije in 2010. Foto: BSR Agency

Mark Webber vs Sebastian Vettel

Een andere rivaliteit is die tussen Red Bull-coureurs Mark Webber en Sebastian Vettel. Alhoewel Webber in 2010 de meeste kans leek te hebben om het kampioenschap te winnen, was het uiteindelijk Vettel die er nipt met de winst vandoor ging, met slechts vier punten verschil. Webber kon het duidelijk moeilijk verkroppen. Wat begon als een goede vriendschap groeide al snel uit tot animositeit.

Vettel won tussen 2010 en 2013 viermaal op rij de wereldtitel, waarmee hij in de voetsporen trad van Juan Manuel Fangio en Michael Schumacher. Lewis Hamilton evenaarde deze prestatie afgelopen jaar en het is aan Verstappen om hier een stokje voor te steken. Het is Webber uiteindelijk geen enkele keer gelukt het wereldkampioenschap op zijn naam te schrijven.

Het is een van de meest iconische F1-beelden: Senna en Prost die elkaar er op Suzuka vanaf hebben gereden.

Ayrton Senna vs. Alain Prost

Senna kwam als grote belofte naar het team van McLaren in 1988. Aanvankelijk leken de onderlinge verhoudingen met de dan al tweevoudig wereldkampioen Alain Prost goed te zijn. Het oppermachtige team won dat jaar 15 van de 16 races en Senna veroverde zijn eerste wereldtitel.

In 1989 gaat het fout. Onenigheid over een gentlemen’s agreement in Imola is de kiem en daarna gaat het van kwaad tot erger. In de laatste race van het seizoen met de wereldtitel als inzet komen de twee met elkaar in botsing, Prost valt uit en Senna wordt gediskwalificeerd. De Fransman is wereldkampioen maar zweert nooit meer met Senna als teamgenoot te rijden.

Senna neemt wraak in 1990 op de naar Ferrari vertrokken Prost. Eenzelfde scenario ontvouwt zich in Japan en de twee gaan er in de eerste bocht, al dan niet door Senna’s schuld, hard af en nu is de Braziliaan wereldkampioen. In 1993 keert Prost na een sabbatical terug, nu bij Williams. Belangrijkste contractvoorwaarde: hij wil Senna niet als teamgenoot. In dat jaar neemt The Professor afscheid met zijn vierde en laatste titel.

Foto: Bsr Agency

James Hunt vs Niki Lauda

We eindigen met een verfilmde rivaliteit in de Formule 1-geschiedenis, die tussen Niki Lauda en James Hunt. Deze kampioensstrijd verscheen met Rush (2013) zelfs op het witte doek.

Het verhaal van de titelrace van 1976 is er dan ook wel eentje die filmwaardig mag worden genoemd. Na het zware ongeluk van Lauda op de Nürburgring, waar hij levensbedreigende brandwonden en zwaar beschadigde longen aan overhield, wist de Oostenrijker na 6 weken weer in zijn Ferrari te klimmen.

In de laatste race van het seizoen trok Lauda zich echter terug wegens zorgen om de veiligheid, door het slechte weer op die dag. Hunt wist nipt genoeg punten binnen te halen na een eindsprint in de laatste twee ronden. Hij won het kampioenschap met slechts één punt voorsprong op Lauda.