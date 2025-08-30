Jouw toegang tot de meest legendarische circuits

Droom jij ervan om de spanning van een Formule 1-race live mee te maken? De geur van verbrand rubber, het gebrul van de motoren en de adrenaline van duizenden fans om je heen? Met TUI Sports wordt die droom werkelijkheid. Wij bieden compleet verzorgde F1-reizen aan naar de meest iconische circuits ter wereld – van Europa tot het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.

Waarom kiezen voor een F1-reis met TUI Sports?

Een Formule 1-weekend is meer dan alleen een race. Het is een totaalervaring. Bij TUI Sports zorgen we ervoor dat jij je volledig kunt onderdompelen in de wereld van de F1, zonder zorgen over de organisatie. Onze reizen zijn inclusief:

Toegangstickets voor het hele raceweekend – van vrije trainingen tot de kwalificatie en natuurlijk de race zelf.

– van vrije trainingen tot de kwalificatie en natuurlijk de race zelf. Comfortabele hotelovernachtingen op strategische locaties.

op strategische locaties. Transfers van en naar het circuit , zodat je geen tijd verliest aan logistiek.

, zodat je geen tijd verliest aan logistiek. Nederlandstalige reisbegeleiding, voor een vertrouwde en soepele ervaring.

Of je nu kiest voor een stedentrip gecombineerd met een Grand Prix of een exotische vakantie met een race als hoogtepunt – wij regelen het van A tot Z.

Een greep uit onze unieke bestemmingen

Onze F1-reizen brengen je naar circuits met elk hun eigen karakter en sfeer:

Singapore – Beleef de magie van een nachtelijke straatrace in een futuristische setting.

– Beleef de magie van een nachtelijke straatrace in een futuristische setting. Mexico-Stad – Voel de energie in het beroemde Foro Sol stadion en verleng je verblijf met een strandvakantie.

– Voel de energie in het beroemde Foro Sol stadion en verleng je verblijf met een strandvakantie. Qatar & Abu Dhabi – Ontdek de luxe en grandeur van het Midden-Oosten, met races in spectaculaire decors.

Boek nu: de eerstvolgende Grand Prix-reizen

Wil je er dit seizoen nog bij zijn? Dan is dit je kans! De volgende reizen zijn momenteel te boeken:

Grand Prix Singapore – Zondag 5 oktober 2025

– Zondag 5 oktober 2025 Grand Prix Mexico – Zondag 26 oktober 2025

– Zondag 26 oktober 2025 Grand Prix Qatar – Zondag 30 november 2025

– Zondag 30 november 2025 Grand Prix Abu Dhabi – Zondag 7 december 2025

– Zondag 7 december 2025 Combinatiereis Qatar & Abu Dhabi – Twee races, één reis!

Klaar voor de start?

Of je nu een doorgewinterde F1-fan bent of voor het eerst een race wilt meemaken: met TUI Sports zit je op pole position voor een onvergetelijke ervaring. Boek vandaag nog jouw Formule 1-reis en beleef de snelheid, emotie en spektakel van dichtbij.

Meer informatie en het volledige aanbod vind je op www.tui.nl/sports/formule1