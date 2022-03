Alexander Albon is na de Grand Prix van Saoedi-Arabië bestraft voor het incident met Lance Stroll in de eindfase van de race. De Williams-coureur krijgt een gridstraf van drie plaatsen voor de Grand Prix van Australië over twee weken.

Albon deed een poging de Aston Martin van Stroll in te halen aan het einde van het rechte stuk in ronde 46 maar slaagde hier niet in en kwam in aanraking met de Canadees. Stroll spinde, maar kon zijn weg vervolgen. Albon zijn race zat er wel op.

De stewards hebben na de race het verhaal van Albon, Stroll en teamleden gehoord. “Auto 23 probeerde auto 18 in te halen aan de binnenkant door laat te remmen. Tijdens de inhaalactie blokkeerde auto 23 en kwam in aanraking met auto 18 in de apex van de bocht”, valt er te lezen in de documentatie van de FIA.

De FIA legt de schuld volledig bij de Williams-coureur en heeft Albon bestraft met een gridpenalty van drie plaatsen voor de race in Australië. Daarnaast zijn er twee strafpunten bijgeschreven op de licentie van de Britse Thai.

Not at any point was Albon ahead of Stroll.. pic.twitter.com/p8R53VZGZi — Tom (@IancestroII) March 27, 2022