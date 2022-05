Williams-coureur Alexander Albon en Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou zien niks in het kwalificatieformat van de Formule E. Dat zou volgens Albon niet werken voor de Formule 1 terwijl Zhou er al snel klaar mee was: “Het duurde zo lang!”

De Formule E, de elektrische raceklasse, kreeg vorig jaar flink wat kritiek over het kwalificatieformat, dat een voordeel bood aan coureurs die in de tweede groep zaten aangezien zij dan over meer grip beschikten. Om dat te voorkomen heeft de Formule E dit jaar de zogenaamde kwalificatieduels geïntroduceerd, waarbij de top acht van de twee kwalificatiegroepen het in één-op-één duels tegen elkaar opnemen totdat er slechts twee overblijven die om de pole strijden.

Albon waarschuwt dat dit format niet zou kunnen werken in de Formule 1. “Het zou behoorlijk saai worden voor de coureurs die elke keer achteraan staan”, zegt de Britse Thai. “Je zou constant dezelfde auto’s in de top acht krijgen. De Formule E is wat dat betreft onvoorspelbaarder. Je kan daar wat meer één-op-één duels hebben met verschillende teams en coureurs, maar de Formule 1 is wat meer routine op dat gebied.” Het zou volgens Albon dan ook geen toegevoegde waarde hebben voor de Formule 1: “Maar dat is misschien aan de Formule 1 om te beslissen.”

Guanyu Zhou sluit zich aan bij Albon. De Chinese coureur heeft al een keer gekeken naar het nieuwe kwalificatieformat van de Formule E, maar toont zich daar geen fan van. “Ik keek het één keer en wil het nooit meer kijken omdat het zo lang duurde!”, legt Zhou uit. “Het voelde alsof het erg lang duurde voordat je wist wie er op pole zou staan. Je hebt steeds twee auto’s die het tegen elkaar opnemen om door te gaan naar het volgende duel. Het zou dus niet werken. Hier hebben we te grote verschillen in performance. Het zou voor niemand eerlijk zijn”, aldus Zhou.