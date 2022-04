De Formule E heeft in Monaco het doek getrokken van de Gen3-bolide, die vanaf volgend seizoen gebruikt zal worden. Het is een compleet nieuwe look voor de elektrische raceklasse, die met de Gen3 een stap vooruit zet op het gebied van vermogen en duurzaamheid.

De Gen3 is speciaal ontworpen voor het racen op stratencircuits, waar de Formule E ook voor het grootste deel op rijdt. Deze Gen3 zal vanaf seizoen negen in gebruik genomen worden. Uiteraard valt de strakkere maar compactere look direct op; inspiratie daarvoor heeft de Formule E in straaljagers gevonden.

Niet alleen het uiterlijk is veranderd, ook onderhuids zijn er flink wat aanpassingen te vinden. De Gen3 is namelijk de snelste Formule E-bolide tot nu toe, met topsnelheden van meer dan 322 km/u. Dat komt door de twee aandrijflijnen: de achterste aandrijflijn levert 350 kW op, de nieuwe aandrijflijn vooraan levert nog eens 250 kW. Bovendien is het de meest efficiënte raceauto ooit: maar liefst veertig procent van de energie die in een race gebruikt wordt komt van opgeslagen energie tijdens het remmen. De Gen3 is tevens een stuk lichter dan zijn voorganger: de bolides wegen nu 840 kg, een vermindering van 60 kg ten opzichte van Gen2.

Naast het vermogen is ook de duurzaamheid van de Formule E verbeterd. Zo bestaan de batterijen uit duurzaam gewonnen mineralen en zullen de batterijcellen aan het eind van hun levensduur worden hergebruikt en gerecycleerd. Het bodywork bestaat daarnaast uit linnen en gerecycled koolstofvezel van de Gen2-bolides, waar de Formule E na dit seizoen dus afscheid van neemt. Ook zullen de banden gerecycled worden.

Het negende seizoen van de Formule E betekent de introductie van de Gen3, maar is tegelijkertijd ook het afscheid van het Mercedes EQ-fabrieksteam, waar Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne voor rijden. Zeven fabrikanten hebben zich nu wel al ingeschreven voor het nieuwe seizoen: DS Automobiles, Jaguar, Mahindra Racing, Maserati, NIO 333, Nissan en Porsche.

Dit weekend vindt de zesde ronde van het achtste seizoen van de Formule E plaats in Monaco. De kwalificatieduels beginnen om 10:45 uur, de race begint om 15:00 uur en duurt 45 minuten plus één ronde.

