Er wachten hem belangrijke weken. Het Formule E-seizoen draait inmiddels op volle toeren en Robin Frijns staat tweede in de tussenstand, maar een beslissing nadert over zijn toekomst: doorgaan in de elektrische raceklasse of zijn pijlen op de Le Mans-hypercars richten. Aan interesse geen gebrek, vertelt Frijns FORMULE 1 Magazine.

Hoewel Frijns pas dertig is, is hij een oudgediende in de Formule E. De Limburger sloot zich al in het tweede seizoen bij het elektrische racecircus aan, miste tussendoor maar één campagne en heeft er tegenwoordig een vast thuis bij Envision Racing. Frijns geniet van de Formule E, maar: “De vraag is waar en wat de toekomst gaat zijn”, heeft hij het niet alleen over zichzelf en zijn carrière, maar die van de bredere professionele autosport, ook in het kader van de ontwikkelingen in de auto-industrie en deelname van fabrikanten. “Ik wil mijn beslissing niet alleen nemen met oog op de komende twee of drie jaar, maar in het kader van de komende vijf of zes”, vertelt Frijns.

‘Iedereen belt me’

De keuze gaat vooral tussen de Formule E en endurance-racerij, waarin hij nu ook al in de LMP2 racet. De komende jaren moeten de hypercars de onbetwiste topklasse in het WEC worden, met deelname van steeds meer fabrikanten. Gek genoeg heeft juist een afmelding van een grote automaker Frijns bij veel anderen op de radar gezet. “Veel mensen dachten dat ik met Audi getrouwd was, aangezien ik al zes jaar fabriekscoureur voor ze ben”, doelt Frijns op zijn avonturen in de GT’s en eerder de DTM, “maar nu Audi niet doorgaat met haar hypercar-project, belt iedereen of ik eventueel naar ze toe wil.”

Lees ook: Le Mans: Debutant Frijns pakt zege in LMP2, één-twee Toyota bij hypercars

Net als Frijns, staat ook de Formule E ondertussen op een kruispunt. Komend seizoen komt er een hele nieuwe generatie bolides, de GEN 3-auto’s. “Het testen daarvan begint binnenkort en iedereen wil me erbij hebben”, verklapt hij. Vandaar dat hij wel wat af te wegen heeft. “Ik heb overal ook wel interesse in. Elke klasse heeft zijn eigen uitdaging.” Dus, anders verwoord, is de vraag: “Waar gaat de wereld heen?”

